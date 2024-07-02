Sony ULT WEAR — повнорозмірні бездротові навушники з шумопоглинанням та автономністю до 50 год продаються в Україні за ₴8 тис.

Компанія Sony анонсувала старт продажів в Україні нових повнорозмірних бездротових навушників ULT WEAR з шумопоглинанням. Модель важить 255 г, має м’яке оголів’я та амбушури, які повністю охоплюють вуха.

Навушники Sony ULT WEAR оснащені новим 40-міліметровим динаміком купольного типу та кнопкою ULT з кількома режимами, які забезпечують різні варіанти звучання з підсиленням басів. Користувачам пропонуються режим ULT1 для глибоких басів або режим ULT2 для ще більшого посилення низьких частот. Пристрій також обладнано спрямованими мікрофонами та інтегрованим процесором V1, який використовується у флагманських навушниках Sony серії 1000X. Разом з технологією подвійного датчика шуму він допомагає усунути зовнішні звуки з низькою затримкою.

Новинка має сенсорні органи управління, які дозволяють перемикати композиції, регулювати гучність та приймати дзвінки. Анонсована модель також отримала датчик руху, який зупиняє відтворення, коли навушники знімають, та відновлює відтворення, коли їх знову одягають. Вбудована батарея забезпечує до 30 годин автономної роботи з увімкненим режимом активного шумопоглинання, або до 50 годин при його вимкненні. Sony ULT WEAR підтримують одночасне підключення двох пристроїв через Bluetooth, при цьому під час дзвінків навушники автоматично перемикаються на потрібний девайс.

В пристрої реалізовано кілька програмних функцій покращення звуку. Фірмовий цифровий механізм удосконалення звуку DSEE відновлює стиснені музичні файли і повертає записам високу якість, наближену до оригіналу. Також доступне просторове звучання 360 Reality Audio, що створює враження присутності на концерті, а функція відстеження руху голови відтворює звук так, ніби він іде з усіх сторін навколо. Завдяки технології Adaptive Sound Control навушники автоматично перемикатимуться між режимами шумопоглинання і режимом прозорості, зважаючи на місце перебування та дії користувача. Також можна скористатися налаштуваннями еквалайзера у фірмовому застосунку Sony | Headphones Connect.

Бездротові повнорозмірні навушники Sony ULT WEAR надійшли у продаж в Україні за орієнтовною ціною 7999 грн. Новинка доступна у чорному, кремово-білому та сіро-зеленому кольорі.