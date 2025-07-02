Геймери ігнорують NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продажів на користь 16 ГБ

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC / ITC.ua

Дані одного з найбільших німецьких магазинів свідчать, що гравцям майже непотрібна NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti з 8 ГБ пам’яті. Її продаж становить лише 6% від покупок варіанта з 16 ГБ.

За загальною кількістю проданих відеокарт у магазині Mindfactory.de, 16-гігабайтна версія RTX 5060 Ti перевершує 8-гігабайтну більш ніж у 16 ​​разів. Mindfactory перераховує кожну модель від виробника з кількістю проданих одиниць: MSI, GIGABYTE, INNO3D, Palit, ZOTAC, ASUS та інших. На момент написання новини 8-гігабайтна RTX 5060 Ti була продана у 105 екземплярах порівняно з 1675 проданими одиницями 16 ГБ.

Звичайно, це лише один, хоч і великий продавець, в одному конкретному регіоні, але його дані досить красномовні. Сайт TechPowerUp зазначає, що наразі обидві моделі є в достатній кількості в різних магазинах, щоб їхній дефіцит не впливав на попит. Співвідношення сигналізує про те, що геймери швидше готові витратити кілька десятків євро додатково на 16-гігабайтну версію, щоб грати у більш вимогливі ігри, адже трасування променів та інші графічні технології потребують більше, ніж 8 ГБ.

Також, якщо хтось вирішить продати відеокарту у майбутньому, щоб зробити апгрейд, з 16 ГБ це буде простіше. Фактично 16 ГБ стають новим мінімальним стандартом ігор, навіть сама NVIDIA соромиться 8-гігабайтних відеокарт нового покоління, фактично забороняючи незалежні огляди на старті (попри насправді не таку вже погану продуктивність у багатьох випадках). Найновіша RTX 5050 не має версії з 16 ГБ і стала вже третьою картою.