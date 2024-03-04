Гендир Nvidia вважає, що штучний інтелект зможе проходити людські тести через 5 років

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що штучний загальний інтелект може з’явитися вже через п’ять років. Він зможе проходити людські тести.

Хуанг, який очолює провідного світового виробника мікросхем штучного інтелекту, що використовуються для створення таких систем, як ChatGPT від OpenAI, відповідав на запитання на економічному форумі в Стенфордському університеті про те, скільки часу знадобиться для досягнення однієї з давніх цілей Кремнієвої долини – створення комп’ютерів, здатних мислити, як люди, повідомляє Reuters.

За словами Хуанга, відповідь значною мірою залежить від того, як визначена мета. Якщо вона полягає у здатності проходити людські тести, то, за словами Хуана, штучний загальний інтелект (AGI) з’явиться вже незабаром.

Якщо я дам ШІ… кожен тест, який ви можете собі уявити, ви складете цей список тестів і поставите його перед індустрією комп’ютерних наук, і я припускаю, що через п’ять років ми будемо добре справлятися з кожним з них.

Наразі ШІ може складати такі тести, як адвокатські іспити, але все ще має проблеми зі спеціалізованими медіальними тестами, такими як гастроентерологія. Але Хуанг каже, що через п’ять років він також зможе скласти будь-який з них.

Але за іншими визначеннями, каже Хуанг, до AGI ще далеко, адже вчені досі не можуть дійти згоди щодо того, як описати роботу людського розуму.

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