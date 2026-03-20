Як насправді працює DLSS 5? Ютубер опублікував відповіді NVIDIA

Олександр Федоткін

Starfield / NVIDIA/Daniel Owen

На тлі численної критики нової версії апскейлера NVIDIA DLSS 5 ютубер Деніел Оуен звернувся до компанії із низкою запитань стосовно роботи нової технології.


Представник NVIDIA Джейкоб Фрімен поспілкувався з Оуеном та відповів на його запитання. Зокрема, ютубер запитав, чи справді DLSS 5 просто використовує скриншот зображення у поєднанні з векторами руху та генерує власний результат?

Фрімен підтвердив, що так і є. Таким чином DLSS 5 пропускає вихідний скрін через генеративну модель ШІ для покращення зображення, а кінцевий результат рендериться поверх ігрового рушія. Далі Оуен запитав, чи  DLSS 5 якимось чином аналізує 3D-геометрію та глибину, або ж просто обробляє скриншот наскільки це можливо заради покращення на основі результатів аналізу?

“DLSS 5 навчається від початку до кінця, щоб розуміти складну семантику сцени, таку як персонажі, волосся, тканини та напівпрозора шкіра, а також умови освітлення навколишнього середовища, такі як фронтальне освітлення, освітлення ззаду або похмура погода — все це шляхом аналізу одного кадру”, — пояснює представник NVIDIA.

З цієї ухильної відповіді ютубер зробив висновок, DLSS 5 не має ніякого відношення до 3D-геометрії. Однак якщо базова геометрія та текстури залишаються незмінними, як стверджують у NVIDIA, то чому у деяких випадках текстури виглядають зміненими? І хоча й не суттєво, однак все ж відрізняються від оригінального зображення. Яскравим прикладом, як зазначає Оуен, слугує персонаж зі Starfield, в якого після обробки DLSS 5 побільшало волосся на лівій скроні.


Представник NVIDIA ухилився від відповіді на це питання. За його словами, базова геометрія залишається незмінною, а представлена компанією версія апскейлера рання демонстрація. На думку ютубера, геометрія може й залишається незмінною, однак кінцевий результат відповідатиме тому, що вважатиме за потрібне DLSS 5.

В офіційному посібнику NVIDIA зазначає, що DLSS 5 покращує властивості PBR-матеріалів. Оуен запитав, чи дійсно апскейлер приймає як вхідні дані специфікації PBR, включені в ігровий рушій? Мова йде про властивості матеріалів, шорсткість, карти нормалей і тому подібне. Або ж DLSS лише виводить всі властивості PBR?

Джейкоб Фрімен відповів, що DLSS 5 приймає як вхідні дані лише відрендерені кадри та вектори руху, тоді як кінцеві результати виводяться лише з відрендерених кадрів. Ютубер зазначає, що це уточнення робить офіційні заяви про покращення властивостей PBR такими, що вводять в оману.

Оуен також запитав, чи контролюють розробники ігор щось окрім кольорокорекції, зменшення ступеню впливу DLSS 5 або приховування результатів апскейлінгу у випадку з певними персонажами або об’єктами. Він наводить приклад, коли Грейс Ешкрофт з  RE: Requiem в оригіналі не має макіяжу, однак згенероване DLSS 5 зображення додає макіяж. Простіше кажучи, чи можуть розробники вказати апскейлеру щодо рендерингу персонажки без макіяжу? 

Довге пояснення NVIDIA не дає прямої відповіді на це питання. Складається враження, що на даному етапі не має змоги щось вказувати апскейлеру взагалі. До того ж представник компанії підтвердив, що DLSS 5 обмежується виключно простором оригінального зображення та не враховує джерела світла за його межами, такі як заломлення, затінення та тіні, сформовані навколишнім середовищем. 

Це означає, що апскейлер взагалі не розуміє алгоритм рейтрейсингу. Оуен питається, навіщо тоді геймерам взагалі активувати цю функцію, якщо DLSS 5 не враховує ці складні обчислення, які вимагають величезної обчислювальної потужності.

Раніше ми писали, що DLSS 5 посіяла паніку серед розробників Resident Evil Requiem. DLSS 5 не просто рендерить кожен кадр, а додатково працює з освітленням, приймаючи на вході кольорові та динамічні вектори та використовуючи ШІ для створення фотореалістичного освітлення та покращеної деталізації.

Джерело: NotebookCheck

