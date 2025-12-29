Генеральний директор Fibrebond виплатив 540 співробітникам $240 млн після продажу компанії

Генеральний директор Грем Вокер (другий справа) та співробітники компанії / Fibrebond

Fibrebond виробляє корпуси для електрообладнання та займається інфраструктурою центрів обробки даних. Власник продав компанію за $1,7 млрд.

Генеральний директор і колишній власник компанії зі штату Луїзіана, США, Грем Вокер розділив вигоду від продажу підприємства на початку 2025 року з його колективом. Перш ніж погодитися на продаж компанії Eaton 1 квітня цього року, Вокер виділив 15% виторгу 540 штатним співробітникам. Це рішення призвело до створення бонусного фонду у розмірі $240 млн, виплати якого почалася в липні.

Працівники компанії отримають в середньому близько $443 000 кожен протягом наступних п’яти років за умови, що вони залишаться в компанії. Бонус нарахований залежно від стажу роботи на підприємстві. В інтерв’ю The Wall Street Journal 46-річний Вокер сказав, що цей крок спрямований на визнання лояльності у складні періоди.

”Сподіваюся, що мені виповниться 80 років, і я отримаю електронного листа про те, як це вплинуло на когось”, — сказав Вокер.

Компанія Fibrebond заснована в 1982 році батьком Грема, Клодом Вокером, її штаб-квартира знаходиться в Міндені. Величезні бонуси викликали бурхливі емоції у працівників. Деякі вже використали гроші для погашення боргів, інші ж інвестували у власні пенсії або ж взяли давно відкладені відпустки. За даними People, дехто вважав оголошення жартом через розмір виплат.

“Раніше ми йшли від зарплати до зарплати. Тепер я можу жити; я вдячна”, — сказала WSJ Леся Кі, давня працівниця Fibrebond. “Це було сюрреалістично, це було схоже на те, як сказати людям, що вони виграли в лотерею. Це був абсолютний шок. Вони питали: “У чому підступ?”, — розповів Гектор Морено, керівник Fibrebond, котрий розподіляв бонуси.

Грем Вокер офіційно піде у відставку 31 грудня після завершення продажу. Розмірковуючи про перехідний період, він сказав, що настав час рухатися далі заради “блага бізнесу та всіх причетних”.