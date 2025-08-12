Новини IT-бізнес 12.08.2025 comment views icon

NVIDIA та AMD віддаватимуть США 15% доходів від продажу чипів ШІ в Китай, — Трамп підтвердив

Вадим Карпусь

Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про досягнення угоди з виробниками GPU щодо експорту їхніх рішень у Китай. При цьому він заявив, що компанія NVIDIA постачає туди вже застарілі чипи, які суттєво відстають від сучасних американських рішень.

Додатковий податок на продажі до Китаю

За наявною інформацією, адміністрація Трампа уклала з NVIDIA та AMD домовленість, за якою компанії передаватимуть уряду США 15% доходу від продажів у Китаї. Спершу, за словами президента, він вимагав 20%, але CEO NVIDIA Дженсен Хуанг домігся зниження цієї частки.

«Хто він, до біса?»: Трамп нічого не знав про NVIDIA та хотів її розділити — Хуанг відмовив

Такий формат співпраці безпрецедентний, адже фактично передбачає цільове оподаткування доходів з конкретного ринку в обмін на збереження можливості торгівлі з ним. І ще це додаткове оподаткування знаменує собою чергове втручання президента в процес прийняття корпоративних рішень. Раніше він вже чинив тиск на керівників, щоб ті інвестували в американське виробництво, та вимагав відставки нового генерального директора Intel Ліп-Бу Тана через зв’язки з китайськими компаніями.

Аналітики заявили, що додатковий податок може вдарити по прибутковості виробників чипів і створити прецедент щодо оподаткування критично важливого експорту США. Згодом ця практика може поширитися не тільки на напівпровідники.

На запитання, чи погодилася NVIDIA виплачувати 15% доходів на користь США, речник компанії відповів:

«Ми дотримуємося правил, встановлених урядом США для нашої участі на світових ринках».

Речник AMD заявив, що США схвалили її заявки на експорт деяких ШІ-процесорів до Китаю. Однак він безпосередньо не торкнувся угоди про розподіл доходів, і сказав, що бізнес компанії дотримується всіх експортних регулювань США.

Минулого фінансового року NVIDIA отримала $17 млрд доходу з Китаю, що становить 13% від загального обсягу продажів. AMD повідомила про $6,2 млрд доходу з Китаю за 2024 рік, що становить 24% від загального обсягу.

Обмежені чипи для Китаю

Трамп також повідомив, що майбутні ШІ-орієнтовані GPU для китайського ринку отримають штучно знижені характеристики, щоб не дати місцевим клієнтам переваги у сфері штучного інтелекту. Фактично уряд США не дозволятиме постачання у Китай передових ШІ-чипів, здатних на найсучасніші обчислення, а NVIDIA доведеться обмежуватися урізаними версіями. Отже, попри власні побоювання, що Китай може використовувати американські можливості ШІ для посилення своїх військових сил, Трамп погодився на угоду.

На тлі цього чутки про розробку NVIDIA ШІ-чипа з пам’яттю GDDR7 спеціально для Китаю виглядають більш правдоподібно. Проте офіційного підтвердження поки немає.

Трамп окремо згадав ШІ-прискорювач NVIDIA H20, назвавши його «застарілим» та таким, що суттєво поступається актуальним GPU, які доступні клієнтам у США. І справді, H20 уже кілька років присутній на внутрішньому китайському ринку, а за рівнем продуктивності помітно відстає від передових рішень на кшталт серії Blackwell.

Водночас Трамп припускає, що зрештою може погодити навіть продаж новіших чипів NVIDIA до Китаю.

«У Дженсена також є новий чип, Blackwell», — сказав Трамп журналістам. «Я б не укладав з цим угоду, хоча це можливо», — сказав він.

Варто зауважити, що адміністрація Трампа призупинила продаж чипів NVIDIA H20 Китаю у квітні. Але минулого місяця компанія заявила, що отримала дозвіл на відновлення поставок і сподівається розпочати їх найближчим часом. Американський чиновник у минулу п’ятницю додав, що Міністерство торгівлі США почало видавати ліцензії на продаж чипів H20 Китаю.

Аналітики та експерти поставили під сумнів логіку відновлення продажів до Китаю, якщо чипи можуть становити загрозу національній безпеці. Деякі елементи торговельної політики Трампа вже перебувають під юридичною перевіркою.

Попит на H20 у Китаї зберігається, однак із зростанням потреби у потужностях для ШІ і великих обчислень вже у наступному році ця ситуація може кардинально змінитися. Якщо китайським компаніям не вистачатиме продуктивності H20, а доступу до флагманських GPU не буде, попит може зміститися у бік альтернативних постачальників або локальних розробок.

Джерело: wccftech, cybernews

