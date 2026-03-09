banner
Stargate на мінімалках: OpenAI відмовляється від розширення одного з найбільших ЦОД

Олександр Федоткін

OpenAI та Oracle відмовились від розширення одного з ключових ЦОД у рамках масштабного проєкту Stargate.


Мова йде про датацентр для ШІ в Абіліні на території Техасу. За інформацією Bloomberg, як орендатор додаткових потужностей розглядається Meta. Десь з середини минулого року OpenAI, Oracle та Crusoe обговорювали збільшення потужності ЦОД з 1,2 ГВт до приблизно 2 ГВт на тлі активної протидії місцевої влади.

Переговори зірвались через складні умови фінансування та мінливі прогнози щодо розвитку з боку OpenAI. Однак розвиток ЦОД площею  у понад 370 тыс. м2  триває і кілька об’єктів вже введено в експлуатацію. ЦОД в Абіліні залишається одним з найбільших анонсованих на сьогодні. Oracle доволі швидко проводить встановлення серверів на базі NVIDIA, які OpenAI використовує для навчання та розгортання моделей ШІ. Однак відносини між Oracle та компанією підрядником Crusoe залишаються напруженими через проблеми з надійністю.

Через зимову негоду на початку року частина інфраструктури рідинного охолодження була пошкоджена через що кілька днів не працювала низка будівель. Через напругу з Oracle  Crusoe почала розглядати кандидата на роль нового орендаря. У ситуацію змушена була втрутитись NVIDIA для забезпечення використання власного обладнання та недопущення заміни його на продукцію від AMD. Crusoe отримала від NVIDIA депозит у розмірі $150 млн та допомогу у залученні Meta для оренди додаткових потужностей.


Співробітництво між Oracle та OpenAI триває. У липні минулого року Oracle взялась розробити для OpenAI 4,5 ГВт потужностей для ЦОД і програма триває. Компанії займаються розвитком датацентрів й в інших місцях, зокрема, на майданчику поблизу Детройта. 1 ГВт порівняний з потужністю ядерного реактора та здатен забезпечити електрикою сотні тис. будинків у пікові години. Однак будівництво АЕС не обговорювалось. Через це можливо місцеві жителі та місцева влада чинять опір планам техногігантів, оскільки очікують, що для виробництва електроенергії використовуватиметься вугілля або газ.

Раніше ми писали, що датацентри США “випиватимуть” щодня стільки ж води, скільки споживає весь Нью-Йорк, вже до 2030 року. До того ж ЦОД споживатимуть 70% пам’яті у 2026 році: дефіцит вдарить по авто й електроніці.

Новий ЦОД ШІ у Вайомінгу споживатиме у 5 разів більше енергії, ніж все населення штату

Джерело: Bloomberg

