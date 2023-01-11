Гетманцев анонсував зміну спрощеної системи оподаткування для боротьби із «зарплатними ФОПами» та ухиленням від сплати податків

Про необхідність зміни спрощеної системи оподаткування після перемоги в інтерв’ю Delo розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, аргументувавши доцільність цієї ініціативи боротьбою із так званими «зарплатними ФОПами».

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

За його словами, «спрощенка» використовується для ухилення від сплати податків і цю практику потрібно ліквідовувати.

«Україна не зможе набути членства в Євросоюзі, маючи подібні схеми ухилення. Тому рано чи пізно, нам доведеться заблокувати можливість використовувати спрощенку для ухилення від оподаткування» Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики

Гетманцев пропонує два варіанти розв’язання проблеми. Перший — затвердити критерії, за якими визначатимуть участь підприємців-фізосіб у подібних схемах. Як приклад він наводить ситуації, коли один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОПів, які надають ідентичні послуги одній й тій самій юрособі, чи коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові. Другий — повна заборона для ФОПів-«спрощенців» 3-ї групи працювати з юридичними особами. Так, це вже далеко не перша така спроба пана Гетманцева обмежити ФОПам можливість співпрацювати з юрособами. Водночас цього разу горезвісний голова податкового комітету Верховної Ради, скандально відомий кількома суперечливими ініціативами, зазначає, що другий варіант досить радикальний, і він схиляється саме до першого, який м’якший.

Також Данило Гетманцев наголосив, що зміна спрощеної системи оподаткування має відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ) та зменшенням ефективної ставки до 25%, яка на сьогодні становить 42%. Чиновник переконаний, що знижувати зарплатні податки доцільно лише за умови одночасної детінізації зарплат.

Хороша новина у тому, що жодних податкових реформ для боротьби із “зарплатними ФОП” до перемоги України у війні не планують.

«Війна, звичайно, не найкращий час займатися боротьбою із “зарплатними ФОП”. І я дотримуюся думки, що нам поки що взагалі не варто чіпати підприємців з будь-яких питань, які стосуються зарплат. Якщо платять – низький уклін та слава Богу», Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики

До цього моменту було безліч спроб змінити та навіть скасувати спрощену систему оподаткування — та кожного разу подібні ініціативи викликали потужний суспільний спротив та зрештою зазнавали невдачі. Не секрет, що в Україні більшість IT-фахівців та фрилансерів працевлаштовуються як ФОПи (третя група) та використовують спрощену систему оподаткування зі сплатою ЄСВ та ставкою податку на прибуток у розмірі 5%. До речі, очікується, що спеціальний режим оподаткування 2% замість звичного 5%, який разом з іншими пільгами ввели на час воєнного стану, скасують з 1 липня 2023 року. Найперше пільгу скасують для грального бізнесу через зловживання — очікується, що повернеться він на загальну систему вже до кінця 2022 року. Потім пільгу заберуть у решти бізнесу та ФОПів.

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Взагалі нашумілий спеціальний режим для IT-індустрії «Дія.City», який запрацював у лютому 2022 року, пропонує значно ліберальніший підхід до ФОПів-«спрощенців» 3-ї групи. Також тут можна пригадати нещодавню ініціативу SMART-ФОП з автоматизованою системою на базі «Дії» — вона передбачає, що звітувати та сплачувати податки за ФОПів-«спрощенців» 3-ї групи будуть банки.