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Гетманцев анонсував зміну спрощеної системи оподаткування для боротьби із «зарплатними ФОПами» та ухиленням від сплати податків

Гетманцев анонсував зміну спрощеної системи оподаткування для боротьби із «зарплатними ФОПами» та ухиленням від сплати податків

Про необхідність зміни спрощеної системи оподаткування після перемоги в інтерв’ю Delo розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, аргументувавши доцільність цієї ініціативи боротьбою із так званими «зарплатними ФОПами».

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За його словами, «спрощенка» використовується для ухилення від сплати податків і цю практику потрібно ліквідовувати.

«Україна не зможе набути членства в Євросоюзі, маючи подібні схеми ухилення. Тому рано чи пізно, нам доведеться заблокувати можливість використовувати спрощенку для ухилення від оподаткування»

Данило Гетманцев,

голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики

Гетманцев пропонує два варіанти розв’язання проблеми. Перший затвердити критерії, за якими визначатимуть участь підприємців-фізосіб у подібних схемах. Як приклад він наводить ситуації, коли один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОПів, які надають ідентичні послуги одній й тій самій юрособі, чи коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові. Другий повна заборона для ФОПів-«спрощенців» 3-ї групи працювати з юридичними особами. Так, це вже далеко не перша така спроба пана Гетманцева обмежити ФОПам можливість співпрацювати з юрособами. Водночас цього разу горезвісний голова податкового комітету Верховної Ради, скандально відомий кількома суперечливими ініціативами, зазначає, що другий варіант досить радикальний, і він схиляється саме до першого, який м’якший.

Гетманцев анонсував зміну спрощеної системи оподаткування для боротьби із «зарплатними ФОПами» та ухиленням від сплати податків
Данило Гетманцев (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Також Данило Гетманцев наголосив, що зміна спрощеної системи оподаткування має відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ) та зменшенням ефективної ставки до 25%, яка на сьогодні становить 42%. Чиновник переконаний, що знижувати зарплатні податки доцільно лише за умови одночасної детінізації зарплат.

Хороша новина у тому, що жодних податкових реформ для боротьби із “зарплатними ФОП” до перемоги України у війні не планують.

«Війна, звичайно, не найкращий час займатися боротьбою із “зарплатними ФОП”. І я дотримуюся думки, що нам поки що взагалі не варто чіпати підприємців з будь-яких питань, які стосуються зарплат. Якщо платять – низький уклін та слава Богу»,

Данило Гетманцев,

голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики

До цього моменту було безліч спроб змінити та навіть скасувати спрощену систему оподаткування — та кожного разу подібні ініціативи викликали потужний суспільний спротив та зрештою зазнавали невдачі. Не секрет, що в Україні більшість IT-фахівців та фрилансерів працевлаштовуються як ФОПи (третя група) та використовують спрощену систему оподаткування зі сплатою ЄСВ та ставкою податку на прибуток у розмірі 5%. До речі, очікується, що спеціальний режим оподаткування 2% замість звичного 5%, який разом з іншими пільгами ввели на час воєнного стану, скасують з 1 липня 2023 року. Найперше пільгу скасують для грального бізнесу через зловживання — очікується, що повернеться він на загальну систему вже до кінця 2022 року. Потім пільгу заберуть у решти бізнесу та ФОПів.

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Взагалі нашумілий спеціальний режим для IT-індустрії «Дія.City», який запрацював у лютому 2022 року, пропонує значно ліберальніший підхід до ФОПів-«спрощенців» 3-ї групи. Також тут можна пригадати нещодавню ініціативу SMART-ФОП з автоматизованою системою на базі «Дії» — вона передбачає, що звітувати та сплачувати податки за ФОПів-«спрощенців» 3-ї групи будуть банки.

Для ФОПів-«спрощенців» 3-ї групи пропонують нову автоматизовану систему на базі «Дії» — звітувати та сплачувати податки за них будуть банки


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