«Геїв контролює Гейтс» та інші перли: позов звинувачує Каньє Веста у расизмі до афроамериканців, юдофобії та гомофобії

У судовому позові, поданому у вівторок, колишній співробітник звинуватив Каньє Веста в расизм, спрямованому проти афроамериканців, а також заявив, що був свідком гомофобних і антисемітських спалахів Веста. Тревор Філліпс, який є афроамериканцем, стверджував, що Вест лаяв його та принижував перед іншими — кілька працівників відзначили, що Вест ставився до афроамериканських працівників гірше, ніж до білих.

«Під час свого перебування на посаді Філліпс ніколи не бачив, як Вест кричав на білу людину і лаяв її, але в незліченних випадках він бачив та/або особисто відчував, як Каньє несамовито кричав на темношкірих», — йдеться в позові.

Філліпса найняли в листопаді 2022 року для роботи в Yeezy, модному бренді West, а також в Donda Academy, його приватній школі. Згідно зі скаргою, його робота включала нагляд за проєктом з вирощування бавовни та інших культур у рамках плану розвитку самоокупної громади.

У той час кар’єра Веста була у вільному падінні після низки антисемітських висловлювань у Twitter та в інтерв’ю. Adidas щойно відмовився від вигідної угоди з ним. Згідно з позовом, Вест також висловлював антисемітські тиради під час зборів співробітників Donda Academy, в тому числі одного разу в присутності двох дітей.

Філліпс був присутній, коли Вест говорив такі речі, як «євреї хочуть мене дістати» та «євреї крадуть усі мої гроші», — стверджується в позові. Він також сказав двом дітям, присутнім на зустрічі, що хоче поголити їм голови, і що він планує побудувати в’язницю в школі, і дітей можна було б замкнути в клітках, стверджується в позові.

Невдовзі після того, як Філліпса найняли, Вест запросив його на зустріч у готелі Nobu у Малібу, де Вест нібито хвалив Гітлера та сказав, що він ненавидить євреїв, згідно з позовом. Він також заявив, що «євреї співпрацюють з Adidas, щоб заморозити мої гроші», — стверджується в позові.

Згідно зі скаргою, Вест вимагав від персоналу готелю поставити фільм «Бетмен» із Робертом Паттінсоном і Зої Кравіц у головних ролях, і щоб вони з Філліпсом дивилися фільм із нульовою гучністю. У позові зазначено, що Вест лежав на спині на ліжку та імітував мастурбацію під час відтворення фільму та говорив про оргії.

У позові також цитується Вест, який погано висловлювався про геїв під час зустрічі, кажучи, що вони «контрольовані Біллом Гейтсом, тому вони не мають дітей для контролю населення». також згадується інша ймовірна дискримінаційна поведінка протягом наступних тижнів, включаючи заяву про те, що Вест наказав чорношкірому охоронцеві поголити дреди, інакше його звільнять.

Філліпс стверджує, що в травні 2023 року Вест публічно принижував його під час «недільної служби» в Donda Academy, яка описується як «псевдорелігійна проповідь, де Каньє та хор грають госпел». Згідно з позовом, Вест виділив Філліпса і крикнув на нього — на що дивилися понад 100 людей — що його «в біса звільнили» і що він повинен «забиратися звідси до біса».

Здавалося, Вест був незадоволений шкільним садом, і Філліпс намагався пояснити, що він не несе за це відповідальності. Філліпс розмовляв з Вестом, сказавши йому, коли сльози текли по його обличчю, що він вдячний за можливість працювати на нього, йдеться в позові. У відповідь Вест вилаявся на нього та влаштував істерику, під час якої він вирвав з коренем деякі рослини.

Курс UX/UI дизайнер сайтів і застосунків з Alice K. Курс від практикуючої UI/UX дизайнерки, після якого ви знатимете все про UI/UX дизайн . Реєстрація на курс

Вест також погрожував вдарити Філліпса по обличчю, йдеться в позові. Тоді він явно передумав. Вдаривши кулаком у повітря, імітуючи святковий танець Маріо у відеогрі Mario Bros., Вест сказав, що дасть Філліпсу «ще один шанс».

Потім він наказав йому проїхати на ферму у Філморі, штат Каліфорнія, поговорити з власником і доповісти Весту з рекомендацією про те, чи варто купувати її. Згідно з позовом, Філіпс пішов додому і розплакався.

«Його мрія працювати на когось, ким він колись захоплювався, була як його дух — розчавлена. Хоча Каньє вважав себе богом або королем, насправді він був злим тираном і деспотом, який прагнув ментально знищити та контролювати тих, хто навколо нього», — йдеться в позові.

Пізніше того дня Філліпс приїхав на ферму, оглянув її та розповів Весту про свої враження. У позові йдеться, що Вест сказав, що він купить її та призначить Філліпса. Однак наступного дня Вест написав йому: «Ти все одно звільнений. Ти не на тому рівні».

З того часу Donda Academy закрилася, хоча були розмови про її відновлення. Позов передбачає заборону Весту володіти та керувати школою. У ньому також містяться претензії щодо расової дискримінації, помсти та незаконного припинення роботи.

Курс UX/UI дизайнер сайтів і застосунків з Alice K. Курс від практикуючої UI/UX дизайнерки, після якого ви знатимете все про UI/UX дизайн . Реєстрація на курс

Джерело: Variety