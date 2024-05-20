Ghost of Tsushima стала найпопулярнішою одноосібною грою PS в Steam — пік онлайну сягнув 77 тис.

Гра Ghost of Tsushima дебютувала у 2020 році як ексклюзив для PS4, а минулого тижня нарешті вийшла на ПК. Інтерес до неї виявився настільки високим, що протягом першого вікенду вона стала найпопулярнішою одноосібною грою PS в Steam за кількістю одночасних гравців.

Версія Ghost of Tsushima Director’s Cut стала доступною у Steam 16 травня. Це action-adventure з відкритим світом, дія якої відбувається у 1274 році, під час першого монгольського вторгнення в Японію. Тоді острів Цусіма був захоплений і зруйнований Монгольською імперією. Головний герой ─ японський самурай на ім’я Дзін Сакай ─ сам дає бій переважаючим силам монголів, спираючись на старі самурайські традиції та незвичайні методи боротьби. Гравець може вільно пересуватися островом та досліджувати різноманітні локації. Видання Director’s Cut містить ексклюзивні набори броні, коментарі розробників і кооперативний режим Legends.

Схоже, мультиплатформенний підхід PlayStation чудово розвивається, оскільки історія помсти Дзіна стала ще більшим хітом, ніж попередні ігри бренду про Кратоса і Пітера Паркера. Як свідчать дані SteamDB, ПК-порт Ghost of Tsushima у перші вихідні після релізу досяг показника 77 154 одночасних гравці. Тим самим, він став найпопулярнішою одноосібною грою PS на платформі Steam.

Для порівняння, попередній лідер God of War (2018), який тепер змістився на друге місце, мав піковий показник у 73 тис. одночасних гравців. Гра Marvel’s Spider-Man (2018) тепер займає третє місце з результатом 66 тис. одночасних гравців. Дуологія Horizon: Zero Dawn та Horizon: Forbidden West має результати 56 тис. та 40 тис. користувачів на піку, відповідно.

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Єдиною іншою грою PlayStation грою з вищим піком користувачів у Steam є багатокористувацька Helldivers 2 із колосальним результатом у 458 тис. одночасних гравців. Однак вона має певну перевагу, оскільки з’явилася на вітрині Steam одразу в день релізу, на відміну від портування роками пізніше.

Джерело: gamesradar