Гідролітак для Титану, високошвидкісний космічний двигун й самозростаючі будівельні блоки – NASA профінансує перспективні космічні проєкти

Космічне агентство NASA, як і раніше, готове фінансувати незвичайні концепції у своєму прагненні просувати освоєння космосу. А цього разу агентство виділило $175 тис. у вигляді грантів для 14 проєктів, які можуть бути корисними для місій у Сонячній системі та за її межами.

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Одним із найцікавіших проєктів є гідролітак TitanAir від Куїнна Морлі з Planet Enterprises. За задумом, він зможе літати в азотно-метановій атмосфері Титану (супутник Сатурна) і плавати його океанами. «Літаючий човен» буде збирати метан і складний органічний матеріал для вивчення, всмоктуючи їх через пористу передню грань.

Ще один цікавий проєкт запропонував Артур Давоян із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Його розробка може прискорити польоти до зовнішнього краю Сонячної системи та навіть у міжзоряний простір. Його конструкція мала приводити в рух космічний корабель з використанням лазерних імпульсів, створюючи «пучок кульок» з мікроскопічних частинок, що рухаються з дуже високою швидкістю (понад 119 км/с). Ця концепція може значно скоротити час, необхідний для дослідження далекого космосу. Якщо «Вояджеру-1» знадобилося 35 років, щоб досягти міжзоряного простору (приблизно 123 астрономічні одиниці від Сонця), то космічний корабель вагою в одну тонну зможе досягти відстані в 100 астрономічних одиниць всього за 3 роки, а за 15 років він зможе подолати 500 астрономічних одиниць.

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Інші проєкти не менш амбітні:

Мері Кнапп з Массачусетського технологічного інституту запропонувала обсерваторію далекого космосу, яка використовуватиме рій із тисяч крихітних супутників для виявлення низькочастотного радіовипромінювання раннього Всесвіту, а також магнітних полів екзопланет, подібних до Землі.

Конгруї Джин з Університету Небраски в Лінкольні представив самозростаючі будівельні блоки для житлових споруд, які могли б заощадити місце при польотах на Марс.

Пітер Каррері з Lunar Resources розробив трубопроводи, якими кисень міг би переміщатися між місячними базами.

Слід зазначити, що всі ці проєкти є дуже ранніми ініціативами, які не обов’язково призведуть до реальних випробувань, не кажучи вже про місії. Проте, вони ілюструють пріоритети NASA. Зараз адміністрація фінансує проєкти, сподіваючись, що хоча б один з них зрештою окупиться.

Джерело: Engadget