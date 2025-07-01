Велике космічне шоу — Netflix транслюватиме NASA

NASA

Розділ Технології виходить за підтримки

NASA об’єднується зі стрімінговим сервісом Netflix, який транслюватиме космічні місії агентства для мільйонів глядачів по всьому світу.

Вже цього літа Netflix почне транслювати космічні місії NASA та інші події для своєї аудиторії, яка нараховує близько 700 млн людей по всьому світу. Глядачі зможуть спостерігати за запусками ракет, виходом астронавтів у відкритий космос, репортажами з захоплюючих місій, а також насолоджуватись фантастичними видами Землі з МКС у режимі реального часу.

«Національний закон про аеронавтику і дослідження космічного простору 1958 року зобов’язує нас ділитися історією освоєння космосу з максимально широкою аудиторією. Разом ми прагнемо до Золотого віку інновацій та досліджень, надихаючи нові покоління прямо зі зручного дивану або смартфонів у долонях», — наголошує генеральний менеджер NASA+ Ребекка Сірмонс.

NASA+ працює з 2023 року. Він пропонує різноманітний освітній контент: від прямих трансляцій з космічних кораблів до документальних фільмів. Окрім уже перелічених тем, NASA+ також демонструє видовищні космічні краєвиди. Право на космічний контент залишиться неексклюзивним — його й надалі можна буде переглядати без підписки на сайті агентства та через додаток NASA.

У NASA прагнуть залучити якомога більше людей за допомогою відео та аудіо-контенту, соціальних мереж та заходів, що проводитимуться наживо. Метою є донести до широкого кола глядачів захоплення від відкриттів, інновацій та космічних досліджень.

Ми вже писали, що NASA спільно з Австралійським національним університетом тестує технологію високошвидкісного лазерного зв’язку між Землю та Місяцем. Якщо нова технологія успішно проявить себе у рамках місії Artemis II, це стане підтвердженням того, що лазерні системи зв’язку для далекого космосу цілком готові до використання.

Лазерний зв’язок дозволяє передачу відео з Місяця на Землю у форматі 4K та рекордну швидкість передачі даних. Використовуючи інфрачервоне світло, ці системи буквально за декілька секунд здатні передати на Землю відео високої якості, чистий голос та інші дані на відстанях у сотні тис. кілометрів. Місія Artemis II стане першим випадком, коли астронавти спробують лазерний зв’язок із глибокого космосу.

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Джерело: NASA

Розділ Технології виходить за підтримки

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