Краще надихатися пилу з Місяця, ніж брудного повітря з Землі, — вчені

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Науковці за результатами останніх досліджень встановили, що місячний пил може бути не настільки шкідливим для людини, як вважалось.

Результати нових експериментів продемонстрували, що типове забруднення повітря на жвавій вулиці небезпечніше за вдихання місячного пилу. Як стверджує професор природничих наук Сіднейського технологічного університету Брайан Олівер, результати підтверджують безпечність повернення людей на Місяць.

Занепокоєння щодо токсичності місячного пилу виникли за результатами місій «Аполлон». Місячний пил має статичний заряд, через що наліпає на скафандри астронавтів. Після повернення астронавтів у місячний модуль пил з їхніх скафандрів потрапив у повітря. Його вдихання викликало респіраторні проблеми, які спостерігались протягом однієї доби, а потім зникли.

За словами астронавта місії «Аполлон-17» Харрісона Шмітта, наслідки вдихання місячного пилу нагадують лихоманку, що супроводжується печінням в очах, чханням та біллю у горлі. Вже на Землі один з хірургів місії повідомив про схожі симптоми після распакування використаних скафандрів.

Медики та астронавти також повідомляли, що симптоми погіршувались після кожної нової місії, що свідчить про те, що повторний вплив місячного пилу стає ще більш токсичним. Тим не менш, окремі свідчення не є кількісною мірою потенційної шкоди, яку місячний пил може завдати людині.

У зв’язку з цим аспірантка у групі респіраторних досліджень Сіднейського технологічного університету Мікаела Сміт вирішила з’ясувати, наскільки ж насправді небезпечний місячний пил. Вона провела експерименти з використанням двох зразків, що імітують реальний місячний пил, виявлений в темних вулканічних низовинних рівнинах нашого супутника та на більш давніх високогір’ях.

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Частинки розміром менше 2,5 мікрон достатньо малі, щоб їх можна було вдихнути і затримати у нижніх дихальних шляхах. Сміт ввела їх у два різні типи клітин легень — бронхіальні та альвеолярні.

Після цього науковиця провела аналогічний експеримент, використовуючи зразки твердих частинок у повітрі, відібраних на одній з жвавих вулиць Сіднея. Дослідниця встановила, що хоча нерівна форма та шорсткість місячного пилу викликають подразнення легень, цей вплив значно слабіший за вплив забрудненного земного повітря.

«Важливо розрізняти фізичний подразник та високотоксичну речовину. Наші результати показують, що, хоча місячний пил може викликати деяке негайне подразнення дихальних шляхів, він, мабуть, не становить ризику виникнення хронічних, довгострокових захворювань, таких як силікоз, який викликається такими матеріалами, як кремнієвий пил», — стверджує Мікаела Сміт.

Ці результати можуть мати вплив на заплановану NASA місію Artemis, що передбачає повернення астронавтів на Місяць. У NASA досі є занепокоєння стосовно небезпеки для здоров’я астронавтів через токсичність місячного пилу. Саме тому одна зі стратегій передбачає прикріплення скафандрів астронавтів до зовнішньої частини місячного модуля, таким чином астронавти входитимуть і виходитимуть зі скафандрів через шлюз усередині модуля, не приносячи з собою в кабіну місячний пил.

Результати дослідження опубліковані у журналі Life Sciences in Space Research

Джерело: Space.com