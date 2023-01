Гігабітний інтернет у кожній новобудові — у Великій Британії оновили будівельні норми

Департамент цифрових технологій, культури, медіа та спорту (DCMS) оголосив про поправки до будівельних норм 2010-го року, згідно з якими нова нерухомість, побудована в Англії, повинна бути обладнана інфраструктурою та з’єднаннями, необхідними для гігабітного підключення до Інтернету.

Витрати на підключення обмежать 2000 фунтами стерлінгів ($2,4 тис.) на будинок, і якщо сума, необхідна для забезпечення гігабітного з’єднання, перевищуватиме встановлену межу, забудовники все одно мають здійснити підключення.

За оцінками уряду Великої Британії, 98% встановлень підпадають під цей ліміт. Ймовірно, його було введено, щоб уникнути нерівних тарифів у віддалених сільських районах, які потребують широкомасштабного оновлення ліній. Об’єкти нерухомості, побудовані в Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії, можуть бути звільнені від нового законодавства, оскільки кожна країна встановлює власні правила будівництва незалежно від Англії.

New homes in England must now be built with #GigabitBroadband connections

New laws mean home buyers, renters, and some leaseholders will be able to get lightning-fast connections, holding landlords accountable

Read more 👇https://t.co/nHQIAhntJu pic.twitter.com/UvNNFWeCpx

— Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) January 6, 2023