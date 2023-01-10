Гігабітний інтернет у кожній новобудові — у Великій Британії оновили будівельні норми

Департамент цифрових технологій, культури, медіа та спорту (DCMS) оголосив про поправки до будівельних норм 2010-го року, згідно з якими нова нерухомість, побудована в Англії, повинна бути обладнана інфраструктурою та з’єднаннями, необхідними для гігабітного підключення до Інтернету.

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Витрати на підключення обмежать 2000 фунтами стерлінгів ($2,4 тис.) на будинок, і якщо сума, необхідна для забезпечення гігабітного з’єднання, перевищуватиме встановлену межу, забудовники все одно мають здійснити підключення.

За оцінками уряду Великої Британії, 98% встановлень підпадають під цей ліміт. Ймовірно, його було введено, щоб уникнути нерівних тарифів у віддалених сільських районах, які потребують широкомасштабного оновлення ліній. Об’єкти нерухомості, побудовані в Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії, можуть бути звільнені від нового законодавства, оскільки кожна країна встановлює власні правила будівництва незалежно від Англії.

New homes in England must now be built with #GigabitBroadband connections New laws mean home buyers, renters, and some leaseholders will be able to get lightning-fast connections, holding landlords accountable Read more 👇https://t.co/nHQIAhntJu pic.twitter.com/UvNNFWeCpx — Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) January 6, 2023

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Новий закон прийняли 26 грудня 2022 року після 12-місячних технічних консультацій, які показали, що близько 12% із 171 190 нових житлових споруд, побудованих в Англії, не мали гігабітного широкосмугового доступу. За даними DCMS, наразі гігабітний широкосмуговий доступ доступний у понад 72% домогосподарств Великої Британії.

Планується, що з 2030 року все Сполучене Королівство має бути охоплене гігабітним широкосмуговим зв’язком. Для досягнення цієї мети також введено в дію ще один закон, який спрощує встановлення високошвидкісного інтернет-зв’язку у старих будинках.

Раніше мільйони орендарів (у Великобританії приблизно 480 тис. багатоквартирних будинків здаються в оренду) були вимушені отримувати дозвіл від власників на встановлення чи оновлення мережі. За оцінками операторів інтернет-зв’язку, орендодавці ігнорують близько 40% цих запитів, через що квартиранти не можуть оновити послуги, навіть якщо ті, що вже непридатні для використання.

Тепер Закон про телекомунікаційну інфраструктуру (орендована власність) 2021 року (TILPA) дозволяє провайдерам широкосмугового зв’язку в Англії та Вельсі вимагати права доступу через суд, якщо орендодавці та власники землі не відповідають на запити встановлення протягом 35 днів.

“Ніщо не повинно заважати людям скористатися перевагами кращого зв’язку. Завдяки новим законам орендодавці більше не перешкоджатимуть мільйонам користувачів оновлювати широкосмуговий зв’язок, а ті, хто переїжджають в нові будинки, можуть бути впевнені, що отримають доступ до найшвидшого інтернету у день переїзду”, — сказала у заяві Джулія Лопес, міністр цифрової інфраструктури.

За оцінками, завдяки новим правилам, до високошвидкісного широкосмугового зв’язку підключатимуть щонайменше 2100 житлових будинків щороку, і подібне законодавство має набути чинності в Шотландії пізніше цього року.