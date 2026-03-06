Гірша за вейп: створена ШІ операційна система не змогла запустити Doom та підключитись до інтернету

Reddit

ШІ примудрився створити операційну систему, однак результат виявився невтішним. ОС Vib-OS за результатами 9 тестів набрала 5 балів. Однак вона не змогла під’єднатися до інтернету та запустити Doom, а також не розуміла базові команди термінала.





Техноблогер Tirimid, який проводив перевірку, зазначає, що багатоархітектурна Vib-OS v2.2.1 з повним графічним інтерфейсом виявилась складною в установці та містила велику кількість помилок, деякі з них були доволі дивними, а деякі — цілком серйозними. Система не змогла запустити Doom.

Tirimid зазначає, що ресурси Vib-OS на GitHub вказують, що ОС прагне охопити всі аспекти корисної сучасної операційної системи. В описі стверджується, що користувацька Unix-подібна ОС має власне ядро, сучасний графічний користувацький інтерфейс, натхнений macOS, повноцінний мережевий стек TCP/IP та віртуальну файлову систему VFS. Вона також нативно працює на реальних ПК, таких як Raspberry Pi 4/5, ПК x86_64 та Apple Silicon, а також емуляторах типу QEMU.

Техноблогер тестував ОС на Linux x86, сумісність з якою була підтверджена. Тести показали, що Vib-OS все ще потребує низки виправлень, щоб стати по-справжньому робочою. Проблеми з установкою призвели до серії збоїв. За кілька годин Tirimid все ж таки вдалось запустити систему.





Vib-OS запускається зі звичним робочим столом, який відображує файловий менеджер, термінал, центральну панель застосунків внизу екрану та кілька значків стану, наприклад мережеве з’єднання та час. Проте спроба під’єднатись до інтернету виявилась невдалою. Виявилось, що функція “Створити папку” та контекстне меню у файловому менеджері не працюють. Застосунок “Блокнот” не завантажується та не зберігає файли, а також не розпізнає введення за допомогою клавіш зі стрілками. Підтримка Python відсутня, хоча на GitHub стверджувалось протилежне.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ігри або не встановлені, або працюють некоректно. Калькулятор не працює за використання екранної клавіатури, однак під час введення даних з фізичної клавіатури працює нормально за виключенням десяткових знаків. Застосунок “Годинник” не оновлюється, якщо не клікати по іконці. До того ж час, що відображується, не збігається з системним часом у рядку стану. Застосунок “Браузер” виявився програмою для перегляду зображень.

ОС мала б підтримувати Doom. У файлі з інструкціями вказується, що класичний Doom працює у нативному режимі з повною підтримкою графіки, введення та звуку. Стверджувалось також, що система вже містить Doom. Однак натискання на відповідний значок гри ні до чого не призвело. Не зумівши запустити Doom, ютубер запустив встановлену версію Snake, однак вона також мала серйозні проблеми з оновленням екрана, а нормальний темп гри не підтримувався.

Творець Vib-OS — розробник Джиджо Джон не вказує, яку саме модель ШІ використовував під час створення ОС та як саме вів розробку. У файлі readme він визнає, що в браузера не має власного HTTP-рушія, а дані зберігаються тільки в ОЗП.

Розробник також додав, що відео Tirimid присвячене переважно тестуванню на “86 64”, на якій ОС працює з помилками, про що згадується у readme. За його словами, негативний характер відео створювався переважно для збільшення переглядів. Він заявляє, що найкращим чином протестувати його Vib-OS можна за допомогою QEMU на Mac.

Раніше ми писали, що інженер, звільнений з Meta, навчив собаку “вайбкодити” відеоігри за допомогою Claude Code. ChatGPT 5.3 Codex стер жорсткий диск вайбкодера одним хибодруком.

Джерело: Tom’sHardware