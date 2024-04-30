GitHub на наступному тижні випустить Copilot Workplace — ШІ-помічника для розробників

GitHub анонсував Copilot Workspace, середовище розробки з використанням «агентів на базі Copilot». За задумкою, вони повинні допомагати розробникам проводити брейнсторми, планувати, створювати, тестувати та виконувати код природною мовою.

Про це розповів керівник GitHub Next Джонатан Картер, розповідає TechCrunch.

GitHub представляє Workspace як свого роду еволюцію ШІ Copilot з можливостями Copilot Chat.

Workspace, який працює на OpenAI GPT-4 Turbo, може скласти план, усунути помилку або реалізувати нову функцію, спираючись на розуміння коментарів репозиторію, видавати відповіді та більшу кодову базу.

Запропонований код можна запустити безпосередньо в Workspace і поділитися між членами команди через зовнішнє посилання.

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Найпростіший спосіб запустити Workspace — це натиснути нову кнопку Open in Workspace ліворуч від задач.

Workspace систематично виконує запити крок за кроком, створюючи специфікацію, генеруючи план і потім реалізовуючи його.

Розробники можуть заглибитися в будь-який із цих кроків, щоб отримати докладний перегляд запропонованого коду та змін, а також видалити, повторно запустити чи змінити порядок дій.

Попередня версія Workspace, оптимізована для низки пристроїв, вийде на наступному тижні.

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Зазначимо, що нещодавно корпорація Microsoft додала свого ШІ-помічника Copilot в автозапуск Windows 11.

Девелопери й експерти назвали ці зміни огидним й надокучливими, оскільки це «нагадує поведінку якогось надокучливого застосунку сторонніх розробників».

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