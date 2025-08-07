banner
GitHub випадково презентував GPT-5 за день до офіційного анонсу — відомо про 4 різні версії "найпотужнішого" ШІ OpenAI

Катерина Даньшина

Сервіс GitHub випадково анонсував нові моделі GPT-5 раніше за OpenAI.

Допис, про який вперше повідомили на Reddit, нині видалено, але інформація з нього доступна в архіві. З того, що відомо: новий “найпотужніший” ШІ OpenAI запропонує “значні покращення в міркуванні, якості коду та взаємодії з користувачем”, а також отримає 4 різні версії:

  • GPT-5 — модель для логічних та багатоетапних завдань;
  • GPT-5-mini — полегшена версія для “економічно чутливих” застосувань;
  • GPT-5-nano — оптимізована для швидкості та ідеально підходить для програм, що потребують низької затримки;
  • GPT-5-chat — розроблена для розширених, природних, мультимодальних та контекстно-залежних розмов для корпоративних програм.
GitHub порівняв GPT-5 з Llama 4 Scout та Cohere v2.

OpenAI “майже” офіційно підтвердила запуск на сьогодні, 7 серпня о 20:00, дописом із запланованим “LIVE5TREAM”. Гендиректор Сем Альтман уточнював, що сьогоднішня пряма трансляція “буде довшою, ніж зазвичай”, що очікувано для одразу чотирьох моделей.

Тим часом нещодавній звіт The Information знизив очікування щодо GPT-5. Внутрішнє тестування нібито показало, що модель приносить покращення в математиці, кодуванні та виконанні інструкцій, але стрибок продуктивності менший, ніж той, який користувачі бачили під час переходу від GPT-3 до GPT-4. Початковий кандидат на GPT-5, велика мовна модель під кодовою назвою “Orion”, не виправдала очікувань і натомість була випущена як GPT-4.5.

Раніше компанія представила перші відкриті ШІ-моделі GPT-OSS, одна з яких достатньо мала для роботи локально на ПК.

