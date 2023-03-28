Новини Бізнес 28.03.2023 о 16:16

GitHub звільнила майже всю команду інженерів в Індії – близько 100 спеціалістів

Катерина Даньшина

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Популярна платформа для розробників і дочірня компанія Microsoft звільнює працівників через послаблення глобальних ринкових умов.

GitHub скоротила понад 100 робочих місць на ринку Південної Азії – про це першим повідомив Ґерґелі Орош, колишній інженер-програміст, який керує інформаційним бюлетенем Pragmatic Engineer. 

Представник GitHub у коментарі TechCrunch сказав, що звільнення – це частина планів з оптимізації, про яку було оголошено в лютому. Компанія дійсно повідомляла, що звільнить 10% своєї робочої сили до кінця кварталу, який завершиться в березні. 

«У рамках плану реорганізації, оприлюдненого в лютому, ми скоротили робочу силу в рамках складних, але необхідних рішень і реорганізацій, щоб захистити здоров’я нашого бізнесу в короткостроковій перспективі та надати нам можливість інвестувати в довгострокову стратегію», – сказав речник.

Індія є одним із найбільших у світі ринків розробників і ключовим інженерним центром для багатьох великих компаній.

Раніше GitHub повідомила про оновлення системи автодоповнення коду Copilot, де відтепер з’явиться чатбот, схожий на ChatGPT він аналізуватиме код на наявність вразливостей у системі безпеки, пояснюватиме як працюють блоки коду чи навіть переписуватиме деякі його частини.

GitHub Copilot X — чатбот на базі GPT-4, який відловить помилки у коді та допоможе з документацією

 


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