GitHub звільнила майже всю команду інженерів в Індії – близько 100 спеціалістів

Популярна платформа для розробників і дочірня компанія Microsoft звільнює працівників через послаблення глобальних ринкових умов.

GitHub скоротила понад 100 робочих місць на ринку Південної Азії – про це першим повідомив Ґерґелі Орош, колишній інженер-програміст, який керує інформаційним бюлетенем Pragmatic Engineer.

What I am hearing: GitHub’s India engineering team is no more. Yesterday, the complete dev team was let go at once. We’re talking of ~100 engineers. Engineers speculate this was done as teams were smaller than other locations, owning fewer & lower priority stuff. My thoughts: — Gergely Orosz (@GergelyOrosz) March 28, 2023

Представник GitHub у коментарі TechCrunch сказав, що звільнення – це частина планів з оптимізації, про яку було оголошено в лютому. Компанія дійсно повідомляла, що звільнить 10% своєї робочої сили до кінця кварталу, який завершиться в березні.

«У рамках плану реорганізації, оприлюдненого в лютому, ми скоротили робочу силу в рамках складних, але необхідних рішень і реорганізацій, щоб захистити здоров’я нашого бізнесу в короткостроковій перспективі та надати нам можливість інвестувати в довгострокову стратегію», – сказав речник.

Індія є одним із найбільших у світі ринків розробників і ключовим інженерним центром для багатьох великих компаній.

Раніше GitHub повідомила про оновлення системи автодоповнення коду Copilot, де відтепер з’явиться чатбот, схожий на ChatGPT – він аналізуватиме код на наявність вразливостей у системі безпеки, пояснюватиме як працюють блоки коду чи навіть переписуватиме деякі його частини.