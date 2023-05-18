Глава Microsoft Сатья Наделла про ШІ: «Джобс казав, що комп’ютери — велосипеди для розуму. Тепер у нас є парова машина для розуму»

В інтерв’ю CNBC CEO Microsoft Сатья Наделла поділився власним поглядом на розвиток технологій штучного інтелекту. Глава компанії розуміє необхідність у розвитку ШІ та потенційні проблеми.

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«Нам безперечно потрібні переваги цієї технології, і ми хочемо пом’якшити непередбачені наслідки. Необхідне лідерство та об’єднання всіх причетних сторін – це складно, але необхідно зробити».

Говорячи про зміну ринку праці під впливом ШІ, Наделла зазначив, що потреба у людях нікуди не подінеться. Щоразу, коли з’являється нова проривна технологія, на ринку праці можуть відбуватися зміни, але, на його думку, ШІ також створить нові робочі місця.

«Я маю на увазі, що розробників може бути мільярд. Насправді світу потрібний мільярд розробників. Ідея в тому, що це насправді інструмент демократизації, який полегшує доступ до нових технологій та доступ до нових знань, що сприяє зростанню кривої навчання».

На думку Наделли, ШІ може забезпечити легший доступ до інформації та істотно вплинути на освіту. Діти можуть отримати доступ до ШІ-репітиторів, використання яких зніме страх перед навчанням. Основна перевага людей – критичне мислення, але вони могли б скористатися новими інструментами.

«У Стіва Джобса була красива та вірна фраза: «комп’ютери подібні до велосипедів для розуму», — сказав Наделла. «Тепер у нас є апгрейд, у нас є парова машина для розуму».