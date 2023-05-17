Новини WTF 17.05.2023 о 12:32

Маск каже, що без нього не було б ніяких OpenAI та ChatGPT, які тепер «контролює» Microsoft — Сатья Наделла відповів, що це «не так»

Катерина Даньшина

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Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив в інтерв’ю CNBC, що він є «‎причиною існування OpenAI», посилаючись на свої попередні інвестиції в компанію.

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«‎Я придумав назву», – сказав Маск і додав, що відіграв ключову роль у компанії, найнявши передових науковців та інженерів.

Ілон Маск, дійсно, був одним із перших прихильників ШІ-стартапу OpenAI та обіцяв інвестувати в нього $1 млрд. Однак у 2018-році він несподівано залишив команду з офіційною версією – «‎через конфлікт інтересів». Цього року видання Semafor розповіло іншу історію з посиланням на власні джерела: мовляв, Маск сказав Сему Альтману (нині гендиректору OpenAI), що дослідницька лабораторія сильно відстає від Google і запропонував свою кандидатуру на посаду CEO, однак Альтман та інші співзасновники стартапу відхилили цю пропозицію, через що мільярдер згодом залишив проєкт та відмовився від обіцяного фінансування, внісши лише $100 мільйонів.

Зрештою проєкт «‎підхопила» Microsoft, яка надала стартапу мільярди доларів та ресурси, одночасно забезпечивши собі ексклюзивні ліцензії на використання технологій OpenAI у власних продуктах.

Нині Маск регулярно критикує Microsoft за контроль над OpenAI та каже, що модель обмеженого прибутку стартапу викликає великі сумніви. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла не погоджується з думкою мільярдера:

«Я дуже поважаю Ілона і все, що він робить. Але те, що він сказав невірно‎», – сказав Наделла в інтерв’ю CNBC.

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У березні Маск разом із кількома іншими дослідниками ШІ підписав відкритого листа, в якому закликав компанії призупинити «масштабні експерименти штучного інтелекту» на 6 місяців. Що, власне, не завадило йому за місяць після цього зареєструвати власну ШІ-компанію під назвою X.AI. Він також сказав, що хоче створити конкурента ChatGPT – «TruthGPT», який описує як «штучний інтелект, що шукає правду та намагається зрозуміти природу Всесвіту».

У розмові з CNBC Маск також згадав про свою дружбу зі співзасновником Google Ларрі Пейджем і про те, як вони «довго розмовляли про природу штучного інтелекту‎». За словами Маска, Пейдж був «досить безцеремонним» щодо ШІ.

«Схоже, що Пейдж не переймався безпекою штучного інтелекту. Останньою краплею стало те, що Ларрі назвав мене «спеціалістом» за те, що я прихильник людської свідомості, а не машинної», — заявив Маск.


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