Маск каже, що без нього не було б ніяких OpenAI та ChatGPT, які тепер «контролює» Microsoft — Сатья Наделла відповів, що це «не так»

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив в інтерв’ю CNBC, що він є «‎причиною існування OpenAI», посилаючись на свої попередні інвестиції в компанію.

Elon Musk claimed on Tuesday that he is “the reason OpenAI exists,” citing his past investment in the entity, and that Microsoft exerts control over the AI company, an assertion strongly denied by Microsoft CEO Satya Nadella. https://t.co/yEU1gYLa2S pic.twitter.com/1yiwT29egu

— CNBC (@CNBC) May 17, 2023