Маск каже, що без нього не було б ніяких OpenAI та ChatGPT, які тепер «контролює» Microsoft — Сатья Наделла відповів, що це «не так»

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив в інтерв’ю CNBC, що він є «‎причиною існування OpenAI», посилаючись на свої попередні інвестиції в компанію.

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«‎Я придумав назву», – сказав Маск і додав, що відіграв ключову роль у компанії, найнявши передових науковців та інженерів.

Elon Musk claimed on Tuesday that he is “the reason OpenAI exists,” citing his past investment in the entity, and that Microsoft exerts control over the AI company, an assertion strongly denied by Microsoft CEO Satya Nadella. https://t.co/yEU1gYLa2S pic.twitter.com/1yiwT29egu — CNBC (@CNBC) May 17, 2023

Ілон Маск, дійсно, був одним із перших прихильників ШІ-стартапу OpenAI та обіцяв інвестувати в нього $1 млрд. Однак у 2018-році він несподівано залишив команду з офіційною версією – «‎через конфлікт інтересів». Цього року видання Semafor розповіло іншу історію з посиланням на власні джерела: мовляв, Маск сказав Сему Альтману (нині гендиректору OpenAI), що дослідницька лабораторія сильно відстає від Google і запропонував свою кандидатуру на посаду CEO, однак Альтман та інші співзасновники стартапу відхилили цю пропозицію, через що мільярдер згодом залишив проєкт та відмовився від обіцяного фінансування, внісши лише $100 мільйонів.

Зрештою проєкт «‎підхопила» Microsoft, яка надала стартапу мільярди доларів та ресурси, одночасно забезпечивши собі ексклюзивні ліцензії на використання технологій OpenAI у власних продуктах.

Нині Маск регулярно критикує Microsoft за контроль над OpenAI та каже, що модель обмеженого прибутку стартапу викликає великі сумніви. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла не погоджується з думкою мільярдера:

«Я дуже поважаю Ілона і все, що він робить. Але те, що він сказав невірно‎», – сказав Наделла в інтерв’ю CNBC. Курс Мікросервісна архітектура Це вам не шубу в труси заправляти Хочу на курси

У березні Маск разом із кількома іншими дослідниками ШІ підписав відкритого листа, в якому закликав компанії призупинити «масштабні експерименти штучного інтелекту» на 6 місяців. Що, власне, не завадило йому за місяць після цього зареєструвати власну ШІ-компанію під назвою X.AI. Він також сказав, що хоче створити конкурента ChatGPT – «TruthGPT», який описує як «штучний інтелект, що шукає правду та намагається зрозуміти природу Всесвіту».

У розмові з CNBC Маск також згадав про свою дружбу зі співзасновником Google Ларрі Пейджем і про те, як вони «довго розмовляли про природу штучного інтелекту‎». За словами Маска, Пейдж був «досить безцеремонним» щодо ШІ.