Замість перук та гриму: Голлівуд відкриває секрет вічної молодості за допомогою технології “de-aging”

Одна з найбільш значущих змін, яку ми бачимо в нинішньому Голлівуді — це все частіше використання технології цифрового омолодження, яка дозволяє акторам грати власних персонажів в зовсім юному віці.

Персонажі, яких ми бачимо на екрані, зазвичай дотримуються законів простору і часу. Наприклад, коли режисер хоче показати сцену з дитинства головного героя, він обирає актора-дитину, який схожий на дорослу версію персонажа. Але якщо дорослому персонажу потрібно виглядати таким, яким він був у молодості — в дію вступає технологія “de-aging”.

Гаррісон Форд випробував на собі технологію омолодження у майбутньому фільмі “Індіана Джонс і циферблат долі”, однак він не єдиний голлівудський актор, який отримав цифровий макіяж — Том Генкс та Робін Райт також самі зіграють себе молодших у новому фільмі Роберта Земекіса “Here”.

Раніше за омолодження чи старіння акторів відповідали виключно гримери, а зернистість плівки допомагала приховати помилки макіяжу і глядач не міг розрізнити тонкі деталі обличчя. Однак для сучасного відео з високою роздільною здатністю потрібен сучасний грим, і режисери обирають цифровий.

З часів гримування та перук процес омолодження акторів пройшов довгий шлях. Це помітно в сцені з Куртом Расселом у другій частині “Вартових Галактики” — оновлений вигляд актора був настільки переконливим, що глядачі навіть не зрозуміли, що це комп’ютерна графіка. Однак “молоді” Аль Пачіно та Роберт Де Ніро у фільмі Мартіна Скорсезе “Ірландець” навпаки аж занадто відвертали увагу глядачів.

Коли ми бачимо “омолоджених” акторів у фільмах — це результат інтенсивної CGI-анімації та візуальних ефектів. Актори знімаються з крихітними позначками на обличчях, які допомагають редакторам створити 3D-версію голови й синхронізувати її з рухами голови актора. Потім позначки накладаються на оригінальне зображення і надають актору більш юний вигляд.

Технологія “de-aging” все ще доволі дорога, і її можуть використовувати заможні голлівудські студії. Створення цифрової моделі голови персонажа коштує приблизно $1 000 000, а кожен анімований кадр може обходитись від $30 000 до $100 000 в залежності від складності.

Джерело: Techspot