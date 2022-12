«Індіана Джонс і Циферблат долі» — перший трейлер п’ятої частини пригодницької кіносаги з Гаррісоном Фордом в українському дубляжі

Сьогодні день трейлерів гучних кінопрем’єр: після Paramount з новими Трансформерами та естафету перехопила Disney та її студії: Marvel опублікувала трейлер третій фільм серії «Вартові Галактики» Джеймса Ґанна, а Lucasfilm — трейлер нового фільму «Індіана Джонс і Циферблат долі» / Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ну а українська кінодистриб’юторська компанія Kinomania Film Distribution як завжди не забарилася з локалізованою версією трейлера.

Те, що 80-річний Гаррісон Форд повернеться до ролі відомого археолога вже давно не новина, як і те, що «Індіана Джонс і Циферблат долі» — перший фільм серії, який зняв не сам Стівен Спілберг; цього разу у крісло режисера сів Джеймс Менґолд («Аутсайдери», «Лоґан»). Окрім Гаррісона Форда у п’ятому Індіані Джонсі знялися Антоніо Бандерас — до речі, його героя показали вперше. Також у стрічці можна побачити Фібі Воллер-Брідж, Джон Ріс-Девіс, Шонетт Рене Вілсон, Томас Кречманн («Підводний човен»), Бойд Голдбрук («Лоґан»), Тобі Джонс («Світ Юрського періоду 2») та інші — рівно тиждень тому Empire опублікувало немало кадрів з Фібі Воллер-Брідж, яка зіграла головну жіночу роль у фільмі.

Деталі сюжету продовження пригод «Індіани Джонса» автори поки що тримають у секреті, проте у нещодавньому матеріалі журналу Empire повідомлялося про намір повернутися у 1944 рік, коли відбувалися події першого фільму пригодницької кінотетралогії «Шукачі втраченого ковчега». Щоб відзняти сцену з молодим Гаррісоном Фордом використовували одразу кілька новітніх технологій омолодження, включаючи розробку студії Industrial Light & Magic. Ба більше, автори заморочилися та навіть роздобули стару шкіряну куртку головно героя, щоб відтворити її максимально точно. Власне, кілька кадрів з омолодженим Гаррісоном Фордом в образі Індіани Джонса можна побачити в трейлері. І, треба сказати, що комп’ютерна обробка дійсно вражає та одночасно лякає.

Трейлер «Індіана Джонс і Циферблат долі» (український дубляж)

В оригіналі (англійською)

Постер

Кадри

Довгоочікувана п’ята частина серії фільмів про Індіану Джонса вийде в український прокат 29 червня 2023 року.