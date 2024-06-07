«Голодні ігри» повертаються з новим приквелом у 2026 році — історія Геймітча та ювілейні 50-ті змагання в Панемі

Авторка оригінальної трилогії «Голодні ігри» Сюзанна Колінз пише нову книгу, яку планують екранізувати та випустити в кінотеатрах у 2026 році.

Як зазначає Variety, історія буде присвячена подіям, що відбуваються за 24 роки до подій оригінальної серії «Голодні ігри» і розкаже про наставника Катніс і Піта Геймітча Абернаті, а також його участь та перемогу у 50-х змаганнях на виживання в Панемі. В усіх трьох фільмах роль Гейтмітча взяв на себе Вуді Гаррельсон, хто зіграє юну версію персонажа наразі невідомо.

Френсіс Лоуренс, який знімав усі частини «Голодних ігор» веде перемовини про режисуру.

Книга Коллінз має вийти у 2025 році, тоді як прем’єра екранізації в кінотеатрах попередньо запланована на 20 листопада 2026 року.

Кінофраншиза «Голодні ігри» зібрала понад $3,3 млрд у світовому прокаті, а фільм «Голодні ігри: У вогні» 2013 року став найкасовішим в серії із $865 млн. Перший приквел «Балада про співочих птахів і змій», який вийшов торік, показав скромніші результати, однак з огляду на бюджет у $100 млн все одно приніс прибутки Lionsgate, спонукавши студію задуматись про ще одну історію.

Події «Балади про співочих птахів і змій» розгорталися за 64 роки до змагань за участю Катніс у виконанні Дженніфер Лоуренс і розповідали про юного Коріолана Сноу (Том Блайт), його роль як наставника Люсі Грейд (Рейчел Зеглер) та шлях до статусу тиранічного лідера Панему.