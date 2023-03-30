Google Assistant можуть інтегрувати з ШІ-чатботом Bard — про це свідчать кадрові зміни в ключових підрозділах

Google розпочала реорганізацію підрозділу Assistant – групи, що займалась цифровими помічниками, а відтепер зосередиться ще й на чатботі компанії.

Про зміни було оголошено в записці, яка в середу надійшла співробітникам від віцепрезидента і керівника бізнес-підрозділу Google Assistant Сіссі Сяо.

Цзяньчан Мао, який обіймав посаду віцепрезидента з розробки Google Assistant і сформував нинішнього цифрового помічника, залишить компанію з особистих причин. Його функції відтепер виконуватиме Пеюш Ранджан, ексвіцепрезидент комерційної організації Google, який пропрацював 16 років в компанії.

«Цього року ми більше, ніж будь-коли, зосереджені на постачанні послуг, які впливають на наших користувачів», — пише Сяо в електронному листі.

Віцепрезидент з розробки Google Assistant Амар Субраманья тепер керуватиме розробками в команді Bard. Тревор Строман, який раніше відповідав за інженерні роботи в підрозділі Bard, продовжить виконувати обов’язки «технічного керівника», підпорядковуючись Сяо.

Google Assistant — це розумний персональний асистент, розроблений Google і представлений на конференції Google I/O 18 травня 2016 року. Програма працює на основі штучного інтелекту та програмного забезпечення для обробки мови – подібно до помічників Apple або Amazon.

Assistant використовується на мобільних і домашніх пристроях, зокрема на смартфонах Pixel, розумних колонках і пристроях Nest, смартгодинниках та смартдисплеях, телевізорах, а також на транспортних засобах через платформу Android Auto.

Зміни в керівному складі підрозділу можуть свідчити про те, що Google у майбутньому може інтегрувати технологію Bard у цифрового помічника. Однак залишається велике питання щодо того, як цю технологію можна використовувати для отримання прибутку.

Раніше стало відомо, що подібні плани щодо власного цифрового помічника розглядає Apple. Однак процес інтеграції Siri‌ з ШІ-чатботом ускладнює її «громіздкий дизайн». База даних ‌голосового асистента Apple містить великий список фраз майже двома десятками мов, змішаних у «купі». Такі елементарні оновлення, як додавання нових речень, потребують перебудови всієї бази даних ‌Siri‌, що може зайняти до шести тижнів, а впровадження складніших функцій, як-от нових інструментів пошуку, може зайняти цілий рік.

Нагадаємо, що 21 березня Google відкрила обмежений доступ до Bard — поки лише для користувачів з США та Великої Британії, які можуть записатись у лист очікування на сайті.

Джерело: CNBC