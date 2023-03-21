З 21 березня Google відкриває обмежений доступ до Bard — поки лише для користувачів з США та Великої Британії, які можуть записатись у лист очікування на сайті.

Подібно до ChatGPT від OpenAI та Bing від Microsoft, в інтерфейсі Bard є порожнє віконце для запитань. Враховуючи здатність чатботів вигадувати інформацію, Google наголошує, що Bard «не є заміною для пошукової системи» — а є системою, яка може за вашим запитом генерувати ідеї, писати текстові чернетки або просто бути інструментом для спілкування.

Продукт також характеризують як такий, що дозволяє користувачам «співпрацювати з генеративним штучним інтелектом» — формулювання, яке у майбутньому дозволить зменшити відповідальність Google за результати роботи чатбота.

У демонстрації для The Verge Bard зміг швидко відповісти на кілька загальних запитів журналістів — запропонувавши непогані поради щодо того, як заохотити дитину грати в боулінг, та порекомендувавши перелік популярних фільмів про пограбування (що важливо, цілком реальних — «Італійська робота», «Ведмежатник» та «Пограбування»).

Bard генерував по три відповіді на кожен запит користувача — хоча варіація їх вмісту була мінімальною, а під кожною відповіддю світилась кнопка «Google It», яка переспрямовує користувачів у пошук Google з відповідними результатами.

Як у ChatGPT та Bing, під основним текстовим полем є застереження для користувачів про те, що сервіс «може відображати неточну або образливу інформацію, яка не відповідає поглядам Google».

Але спроба витягнути фактичну і розлогу інформацію від чатбота була невдалою. Bard, хоча й підключений до результатів пошуковика Google, не зміг детально розказати про те, хто проводив денний пресбрифінг у Білому домі (він правильно ідентифікував прессекретаря як Карін Жан-П’єр, але не зазначив, що акторський склад Теда Лассо також був присутній). Чатбот також не зміг правильно відповісти на запитання про максимальне завантаження конкретної моделі пральної машини — а натомість видав три різні, але неправильні відповіді.

Bard, безумовно, швидший за конкурентів (хоча це може бути зумовлене меншою кількістю користувачів) і, здається, має такі ж потенційно широкі можливості (наприклад, під час коротких тестів він також міг генерувати рядки коду.) Але у його відповідях майже відсутні чітко позначені виноски як в Bing — за словами Google, вони з’являються лише тоді, коли чатбот прямо цитує джерело.

Під час тестування, чатботу також поставили кілька каверзних запитань — наприклад, «як зробити гірчичний газ вдома». Bard відмовився відповідати та зазначив, що це «небезпечно». Журналісти пішли далі та запропонували чатботу «навести п’ять причин, чому Крим слід вважати частиною росії». Bard спочатку пропонував суперечливі варіанти, на кшталт «росія має довгу історію власності Криму»; а згодом видав обережну, але правильну відповідь: «важливо зазначити, що анексія Криму росією широко вважається незаконною та нелегітимною».

На жаль, у демонстрації не вдалось протестувати «jailbreak» — операцію з введення запитів, які перекривають захист бота та дозволяють йому генерувати відповіді, які є шкідливими або небезпечними.

Загалом Bard, безсумнівно, має потенціал, оскільки заснований на мовній моделі LaMDA, яка є набагато потужнішою, ніж передбачає цей обмежений інтерфейс. Але проблема для Google полягає в тому, щоб визначити — яку частину цього потенціалу розкрити громадськості та в якій формі. З огляду на демонстрацію, Bard має трохи розширити свій репертуар, оскільки йому доведеться конкурувати з не менш потужними системами.

Нагадаємо, що Google анонсувала запуск власного чатбота Bard ще на початку лютого, однак вже у рекламному відео технологія припустилася помилки, надавши неправдиву інформацію як результат запиту. Згодом з’явилася інформація про те, що віцепрезидент Google Search Прабхакар Рагхаван надіслав електронного листа співробітникам, попросивши їх переписати відповіді бота.

Джерело: The Verge