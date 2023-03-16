Apple працює над власним ChatGPT для Siri — процес ускладнюють «великі недоліки» у конструкції цифрового асистента

На тлі успіху ChatGPT все більше компаній активізують власні зусилля зі створення ШІ-технологій. Повідомляється, що інженери Apple, включно з командою, що займається ‌Siri‌, «щотижня» тестують концепції генеративних мовних моделей.

Разом з тим сучасні розробки продемонстрували, наскільки голосові помічники, такі як ‌Siri‌ та Alexa, «відстали» у ШІ-перегонах. Продукт Apple зокрема зіткнувся з численним перешкодами на шляху до покращень. У розмові з New York Times колишній інженер компанії з Купертіно Джон Беркі, який працював над ‌Siri‌ та був відповідальним за її вдосконалення у 2014 році, пояснив, що голосовий помічник побудований на «незграбному коді, для базового оновлення якого потрібні тижні».

«Громіздкий дизайн» помічника ускладнював інженерам впровадження нових функцій. Наприклад, база даних ‌Siri‌ містить великий список фраз майже двома десятками мов, змішаних у «купі». Такі елементарні оновлення, як додавання нових речень, потребують перебудови всієї бази даних ‌Siri‌, що може зайняти до шести тижнів. Впровадження складніших функцій, як-от нових інструментів пошуку, може зайняти цілий рік.

Як наслідок ‌Siri‌ поки не може стати таким «творчим помічником», як ChatGPT, вважає Беркі. Раніше цього тижня OpenAI оприлюднила GPT-4 — нове покоління мовної моделі, яка допоможе чатботу розуміти не лише текст, а й зображення. Нова модель доступна для широкого загалу через ChatGPT Plus — передплату на ChatGPT від $20 на місяць, а її API згодом опублікують для розробників (тут можна записатись у список очікування).

Також виявилось, що чатбот Microsoft Bing таємно працював з GPT-4 — ще до її офіційного запуску.

Минулого тижня DigiTimes повідомляв, що зростання інтересу до генеративного штучного інтелекту, спонукало до переоцінки технологій Apple, Meta та Amazon. Ці компанії нібито докладають зусиль, щоб гарантувати, що Microsoft не збереже лідерство у сфері ШІ. Apple і Tesla, зокрема, кажуть, що зараз переглядають свій підхід до штучного інтелекту.

Джерело: Macrumors