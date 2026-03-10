Інсайдери розкрили деталі Google Pixel 11 Pro Fold: тонший корпус і оновлений модуль LED-камери

Photo: Android Central

З’явилися чутки, які натякають на дизайн Pixel 11 Pro Fold від Google. Очевидно, пристрій може отримати трохи тонший корпус і незначні зміни в блоці камери, який тепер включатиме LED-спалах і мікрофон у самому модулі.





Старі чутки припускають, що Google може покращити ремонтопридатність батареї Pixel 11 Pro Fold, оскільки патент показав “металеву рамку” та пружини для її фіксації замість клею. Тиждень починається дуже швидко з повідомлення про те, що були виявлені нові CAD-рендери Pixel 11 Pro Fold від Google. Інсайдер у соцмережах OnLeaks знайшов рендери Google Pixel 11 Pro Fold і співпрацював з Android Headlines, щоб оприлюднити цю новину. Згідно з висновками інсайдера, наступний складний смартфон Google у форм-факторі “книги”, схоже, готується дебютувати з подібним дизайном.

Згідно витоку, зовнішній дисплей виглядатиме відносно незмінним на цих зображеннях телефону в (можливому) кольорі Moonstone. Схоже, що користувачі знову отримають щедро заокруглені кути та фронтальну селфі-камеру у центральному отворі. CAD-витік також вказує на приблизні габарити пристрою — 155,2х150,4х5,3 мм у розкладеному вигляді. Всередині телефону зображення показують селфі-камеру, розташовану праворуч, у куті. Це зберігає відповідність дизайну Fold минулих років. Однак тонкі зміни з’являються тоді, коли інсайдер “розкриває” задню панель Pixel 11 Pro Fold.

Згідно з повідомленням, Google може змінити виступаючий блок камери, розширивши його, щоб умістити LED-спалах і мікрофон. Йдеться про горизонтальний модуль камери у формі “капсули” (pill-style), який залишиться основним елементом дизайну, але може отримати нове компонування елементів усередині модуля. Крім того, схоже, що капсулоподібний модуль камери Pixel 11 Pro Fold трохи виступає — принаймні для об’єктивів. У 10 Pro Fold об’єктиви розташовані врівень із корпусом модуля; однак OnLeaks припускає, що тепер вони можуть трохи виступати, створюючи багаторівневий вигляд блоку.





Нарешті, Google робить ставку на тонкість у своєму майбутньому складному смартфоні. Нібито Pixel 11 Pro Fold буде тоншим за свого попередника — 10,1 мм замість 10,8 мм. Чуток про Pixel 11 Pro Fold було майже не чути, але торішній звіт припускав, що на нас може чекати зміна дизайну. Топменеджерів Google опитували, і вони підтвердили, що дизайн Pixel може змінитися у 2026 і 2027 роках. Те, що зараз приписують Pixel 11 Pro Fold, узгоджується з цим (якщо це правда).

Водночас сама компанія заявила, що більше зосереджується на програмному забезпеченні та функціях штучного інтелекту в лінійці Pixel, а не на зовнішньому вигляді. Деякі джерела зазначають, що Google може обрати еволюційний підхід до дизайну, поступово вдосконалюючи форм-фактор складних Pixel, а не кардинально змінюючи його між поколіннями. Більш специфічний витік про Pixel 11 Pro Fold у січні стверджував, що Google могла вирішити проблеми з батареєю. Зокрема, витік говорив про ремонтопридатність батареї складного смартфона, яка може покращитися завдяки “металевій рамці”, що утримуватиме батареї замість старого клею. Це було виявлено в патенті, тому ставитися до цього треба з певною часткою скепсису.

На думку Android Central, складний смартфон Google уже має досить елегантний і привабливий дизайн. Звісно, хотілося б побачити певні зміни, просто тому що виходить новий телефон — тож щось повинно бути іншим, правда? Здається, що — хоча це лише чутки — ці зміни виглядають добре такими, якими вони є. Перенесення деяких елементів камери в сам модуль робить простір акуратнішим. Що стосується тоншого корпусу, можливо, цього варто було очікувати. Google намагається не відставати від своїх конкурентів (наприклад, Samsung). Отже, має бути нормально, доки Google не пожертвує тим, що робить її Fold вартим уваги.

Джерело: Android Central, Digital Trends