Google Chrome на ПК отримав режим "розділеного перегляду": як увімкнути

Вадим Карпусь

Google Chrome на ПК отримав режим "розділеного перегляду": як увімкнути
Режим Split View у Google Chrome

Google оголосила про три нові інструменти продуктивності для настільної версії браузера Chrome: режим Split View, анотації у вбудованому переглядачі PDF та функцію “Зберегти в Google Drive”. Усі ці можливості вже розгортаються разом із релізом Chrome 145.


Split View

Нова функція Split View дозволяє відкрити дві вкладки поруч в одному вікні браузера. Google позиціонує її як спосіб зменшити “втому від постійного перемикання між вкладками”. Щоб активувати режим, достатньо клацнути правою кнопкою миші на посиланні та обрати пункт Open Link in Split View — він з’явився поряд із “Нова вкладка”, “Нове вікно” та “Інкогніто”.

Після активації з’являється інтерфейс із двома панелями під адресним рядком. URL в адресному полі змінюється залежно від тієї сторінки, з якою користувач взаємодіє в конкретний момент. Ліворуч від адресного рядка з’являється новий значок Split View (його можна закріпити через правий клік), де доступні опції Separate (розділити у звичайні вкладки), Close (закрити режим) та Reverse (поміняти панелі місцями). Ширину панелей регулюють перетягуванням центральної межі, а у стрічці вкладок відображається, що вкладки працюють у спільному режимі.

У Chrome для Android з’явилася функція закріплення вкладок, як на ПК


Сценарії використання цієї функції наступні: дивитися відео й паралельно робити нотатки, тримати відкритими вікно зустрічі та документ у Docs або порівнювати дві сторінки без окремих вікон.

Анотації у PDF

Вбудований у Chrome інструмент PDF Viewer тепер підтримує анотації. Користувач може виділяти текст і додавати нотатки, натиснувши на іконку “хвилястої лінії” у верхній панелі. Праворуч відкривається панель із налаштуваннями розміру та кольору. За словами Google, це “усуває потребу завантажувати файл і відкривати окрему програму лише для швидкої нотатки”. Ця функція стане у пригоді й для швидкого підпису документів.

Google Chrome на ПК отримав режим "розділеного перегляду": як увімкнути

Збереження PDF одразу в Drive

У верхній панелі PDF Viewer з’явилася кнопка Save to Google Drive. Користувач може обрати обліковий запис для завантаження в сховище Google Drive, а файл автоматично збережеться в папці “Saved from Chrome”. Це спрощує роботу з документами та синхронізацію без ручного експорту.

Усі три функції поступово впроваджувалися раніше, а з версією Chrome 145 вони стають широко доступними.

В бету Google Chrome додали вертикальні вкладки: як ввімкнути?

Джерело: 9to5google

