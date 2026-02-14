У Chrome для Android з’явилася функція закріплення вкладок, як на ПК

tradfi
Після анонсу наприкінці минулого року Google почала широко розгортати функцію закріплення вкладок у браузері Chrome для Android. Нововведення вже доступне у Chrome 144 і фактично вирівнює мобільну версію з настільною. Тим часом в настільному Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows.


У режимі сітки вкладок достатньо затиснути картку сторінки — у меню з’явиться новий пункт Pin tab (“Закріпити вкладку”), який розташований одразу над Close tab. Після цього сторінка автоматично переміститься у верхню частину списку. Візуально Chrome замінює стандартну кнопку закриття “x” на значок шпильки. Це знижує ризик випадкового закриття, що особливо актуально для вкладок із важливою інформацією — робочих документів, онлайн-сервісів або сторінок із формами.

Ще одна зміна: закріплену вкладку неможливо закрити звичним свайпом у режимі сітки. Тобто випадковий рух пальцем більше не призведе до втрати сторінки. Для розкріплення потрібно знову виконати довге натискання й обрати “Unpin tab”, після чого вкладку можна закрити стандартним способом.

Якщо користувач переглядає список вкладок і не перебуває у верхній частині сітки, Chrome відображає окрему закріплену карусель у нижній частині екрана. Вона показує фавіконки та назви сторінок, дозволяє гортати список горизонтально й відкривати потрібну вкладку одним дотиком. Анімація перемикання швидка та плавна, що позитивно впливає на загальне сприйняття інтерфейсу.

Функція закріплення давно працює в настільній версії Chrome, де її активно використовують для фіксації пошти, месенджерів, адмінпанелей або систем керування проєктами. Тепер цей сценарій повністю переноситься на Android, що особливо корисно для тих, хто працює зі смартфона як із основного пристрою або тримає десятки відкритих вкладок.

Джерело: 9to5google

