Штучного інтелекту мало не буває: Google максимально розширює ШІ-функції у Workspace та Drive

Depositphotos

Google оновлює інтеграцію Gemini та AI Overview у сервісах Google Drive та Workspace, додаючи можливості створення документів, таблиць і презентацій за допомогою ШІ. Система зможе генерувати чернетки, аналізувати дані, знаходити інформацію у файлах і показувати ШІ-зведення результатів пошуку.





Якщо створити новий Google Doc, у верхній частині сторінки відображатиметься набір ШІ-інструментів. Google удосконалює та розширює ці можливості в межах нової системи. Gemini зможе створювати та вдосконалювати чернетки, стилізувати слайди й збирати контекст з усього акаунта Google. Нові функції ШІ-редагування з’являтимуться внизу нового документа з текстовим полем, подібним до інтерфейсу чат-бота. Там можна описати потрібний документ і швидко отримати першу чернетку. Оновлення також додає розширені можливості ШІ-редагування.

За допомогою додаткових підказок можна переформатувати або змінити документ, або виділити окремі фрагменти та попросити внести правки. Docs також підтримуватиме ШІ-узгодження стилю, що може бути корисним, якщо текст редагують кілька людей. Google зазначає, що всі пропозиції Gemini залишаються приватними, доки користувач не схвалить їх для використання.





Gemini також отримує оновлення в Sheets. Google стверджує, що можливості системи зі створення таблиць у недавніх тестах наближаються до рівня людей. Подібно до текстових документів, у бічній панелі можна описати потрібну таблицю, після чого ШІ використає запит і зазначені джерела даних для її генерації. Gemini також може заповнювати відсутні дані, шукаючи їх у вебі. У попередніх тестах система мала труднощі з макетами таблиць, але Google заявляє, що оновлення має впоратися з усім — від базових завдань до складного аналізу даних.

Slides також отримує нові функції Gemini. Система вже може створювати окремий слайд за текстовим запитом із можливістю підтягувати контекст із файлів і листів, якщо це дозволено для запиту. Також можна попросити ШІ відредагувати або переробити слайд. У майбутньому Google планує додати можливість створювати цілі презентації з кількох слайдів за одним запитом, але ця функція не буде доступна під час початкового запуску. Окрім змін у додатках Workspace, оновлюється і пошук у Google Drive. Рядок пошуку більше покладатиметься на ШІ а результати міститимуть AI Overview у верхній частині сторінки. Цей блок підсумовуватиме найрелевантнішу інформацію за запитом із посиланнями на відповідні документи.

AI Overviews мають допомогти швидше знаходити ключові деталі у файлах. Замість відкривати кілька документів і переглядати сторінки тексту, користувач може побачити короткий ШІ-згенерований підсумок прямо в результатах пошуку. У прикладі Google показує, що коли користувач просить Gemini “витягнути всі файли про дослідження сну”, система відображає відповідні документи в AI Overview з короткими описами поруч із кожним файлом.

AI Overview також містить кнопку Ask Gemini, яка дозволяє ставити додаткові запитання — наприклад, попросити короткий виклад вмісту файлів. Функція може враховувати інформацію з електронної пошти, календаря та вебу, окрім даних із документів, що зберігаються у Drive. Кнопки Ask Gemini також з’являтимуться в інтерфейсі, зокрема в результатах пошуку, дозволяючи ставити запитання про документи в конкретній папці або про групу знайдених файлів. Отримані ШІ-відповіді можна експортувати в новий документ і надалі редагувати за допомогою Gemini.

Функції Docs, Slides і Sheets поступово запускатимуться протягом весни по всьому світу, але спочатку лише англійською мовою. AI Overviews і Ask Gemini у Google Drive розгортаються глобально англійською мовою для підписників Google AI Pro і Ultra, а також для корпоративних клієнтів на бізнес-плані Gemini Alpha. Зміни в пошуку Drive з’являться в найближчі місяці і спочатку будуть доступні лише у США. За потреби функцію Gemini можна вимкнути через параметр Smart Features у Workspace, але це також відключить інші можливості, зокрема відстеження посилок у Gmail і автоматичне додавання подій до календаря з листів.

Джерело: ArsTechnica, Digital Trends