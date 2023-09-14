Google додав у пошуковик Emoji Kitchen – інструмент, що дозволяє комбінувати емодзі

Просто введіть «‎Emoji Kitchen» у пошук Google, натисніть підказку «Get cooking» та створіть комбінації емодзі на ваш смак – наприклад, сердитого гарбуза чи панду в ковбойському капелюсі.

Для створення одного скомбінованого екземпляра можна використати десятки різних смайлів або покластися на рандомайзер. Результат можна скопіювати в буфер обміну вашого пристрою та вставити як наклейку у повідомлення чи документ.

Інструмент працюватиме як у браузерах, так і застосунку Google, а отже скористатися ним врешті можуть і власники iPhone, та згодом надіслати через iMessage. Раніше Emoji Kitchen була доступна лише користувачам Android через додаток віртуальної клавіатури Gboard.

Щоправда, різноманітність емодзі дещо менша в порівнянні з Gboard – можливо з часом Google це виправить.