Google Drive «втратив» дані користувачів за кілька місяців ─ Google визнала проблему та радить нічого не робити

Деякі користувачі Google Drive повідомляють про несподіване зникнення файлів і папок, які вони нещодавно завантажували до хмарного сервісу зберігання даних. При цьому з облікових записів зникли всі дані приблизно за півроку. Сервіс демонструє їхнє сховище станом на квітень-травень 2023 року. Хоча один користувач повідомив, що його дані відкотилися станом на січень 2019 року.

Один із постраждалих користувачів написав, що звернувся до служби підтримки у зв’язку з цією проблемою, але «це не допомогло».

«Кожен місяць я доплачую за зберігання папок у хмарі, щоб це було безпечно, тому жахливо, що вся моя робота втрачена», – написав інший користувач Google Drive.

Журнали активності постраждалих облікових записів не показують жодних останніх змін. Це говорить, що користувачі не видалили дані випадково. Швидше за все, сталася якась проблема на стороні сервісу, яка спричинила збій синхронізації даних між локальними пристроями та Google Cloud.

У деяких користувачів є автономні кеші, які можуть містити відсутні дані, але немає відомого способу відновити доступ до даних, що містяться в них.

Служба підтримки Google повідомила, що інженери компанії вивчають цю проблему. Але поки що немає відомостей про те, коли очікується виправлення ситуації. До появи більш детальної інформації постраждалим користувачам рекомендується не вносити жодних змін до кореневої папки даних.

Пізніше Google визнала проблему і повідомила, що вона, ймовірно, викликана програмою Drive for Desktop. Компанія «розслідує повідомлення про проблему, що стосується обмеженої кількості користувачів Drive for Desktop». Проблема спостерігається серед користувачів Drive for Desktop версій 84.0.0.0–84.0.4.09. Компанія рекомендує не натискати «відключити обліковий запис» у програмі, а також не видаляти та не переміщувати папку програми DriveFS. Якщо є вільний простір на накопичувачі, рекомендується зробити копію папки даних програми.

