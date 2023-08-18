Повідомлення Google підтримуватимуть сигнал SOS через супутник — з виходом Android 14

В Android 14 застосунок Google Messages ймовірно зможе надсилати екстрені сигнали SOS через супутник за допомогою технології Satellite SMS.
Інформацію розповсюдив користувач X @neil_rahmouni. Він помітив згадку про Satellite Message у вікні введення повідомлення застосунку Messages.
Looks like Google Messages is indeed preparing to add support for Satellite Connectivity. They've added UIs for conversations and SOS messages using satellite connection: pic.twitter.com/IDxse7QNCw
— Neïl Rahmouni 🐢 (@neil_rahmouni) August 17, 2023
Раніше Google підтвердила що Android 14 дасть змогу смартфонам (що підтримують цю можливість) підключатися до супутників напряму, передає Android Authority. Це може зокрема врятувати життя, коли лягає мобільний зв’язок. Принаймні кілька життів було врятовано за допомогою аналогічної функції iPhone під час лісових пожеж на Гаваях.
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Поки не зрозуміло, які саме Android-смартфони підтримуватимуть супутниковий зв’язок Android 14. Раніше повідомлялося, що Satellite SMS спочатку запуститься на смартфонах Google Pixel та Samsung Galaxy, а далі все залежатиме від інших виробників смартфонів.
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