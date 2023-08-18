Новини Софт 18.08.2023 о 17:31

Повідомлення Google підтримуватимуть сигнал SOS через супутник — з виходом Android 14

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Юрій Орос

Автор новин

В Android 14 застосунок Google Messages ймовірно зможе надсилати екстрені сигнали SOS через супутник за допомогою технології Satellite SMS.

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Інформацію розповсюдив користувач X @neil_rahmouni. Він помітив згадку про Satellite Message у вікні введення повідомлення застосунку Messages.

Раніше Google підтвердила що Android 14 дасть змогу смартфонам (що підтримують цю можливість) підключатися до супутників напряму, передає Android Authority. Це може зокрема врятувати життя, коли лягає мобільний зв’язок. Принаймні кілька життів було врятовано за допомогою аналогічної функції iPhone під час лісових пожеж на Гаваях.

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Поки не зрозуміло, які саме Android-смартфони підтримуватимуть супутниковий зв’язок Android 14. Раніше повідомлялося, що Satellite SMS спочатку запуститься на смартфонах Google Pixel та Samsung Galaxy, а далі все залежатиме від інших виробників смартфонів.

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Повідомлення Google підтримуватимуть сигнал SOS через супутник — з виходом Android 14
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borowka

блогер

5G у космосі. Ericsson, Qualcomm та Thales об’єдналися, щоб супутниковий зв’язок у звичайних мобільних телефонах став реальністю

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borowka

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borowka

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Ydri

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