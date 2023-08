Повідомлення Google підтримуватимуть сигнал SOS через супутник — з виходом Android 14

В Android 14 застосунок Google Messages ймовірно зможе надсилати екстрені сигнали SOS через супутник за допомогою технології Satellite SMS.

Інформацію розповсюдив користувач X @neil_rahmouni. Він помітив згадку про Satellite Message у вікні введення повідомлення застосунку Messages.

Looks like Google Messages is indeed preparing to add support for Satellite Connectivity. They've added UIs for conversations and SOS messages using satellite connection: pic.twitter.com/IDxse7QNCw

— Neïl Rahmouni 🐢 (@neil_rahmouni) August 17, 2023