Google надасть безоплатний доступ до Magritte — внутрішнього інструменту конфіденційності, який “блюрить” об’єкти на відео

Google через відкритий код надасть доступ до своїх двох новітніх технологій підвищення конфіденційності (PET) у рамках ініціативи Google Protected Computing.

Перший інструмент — внутрішній проєкт Google під назвою Magritte, який зараз опублікований на Github, використовує машинне навчання для виявлення об’єктів і їх розмиття, щойно вони з’являються на екрані. Інструмент може маскувати довільні об’єкти, наприклад номерні знаки, татуювання тощо.

“Цей код особливо корисний для журналістів, які хочуть забезпечити підвищені гарантії конфіденційності. Використовуючи цей відкритий вихідний код, оператори можуть заощадити час на розмитті об’єктів на відео, знаючи при цьому, що базовий алгоритм машинного навчання може виявляти їх з високою точністю”, — пишуть у блозі Google.

Ще одна програма — “Fully Homomorphic Encryption Transpiler” — дозволить розробникам виконувати обчислення із зашифрованими даними без доступу до них. У першу чергу інструмент, за словами Google, допоможе галузям, які надають фінансові та медичні послуги, а також урядовим організаціям.

PET останнім часом викликають все більше уваги, нещодавно Білий дім рекламував цю технологію, заявивши, що вона “дозволить дослідникам, лікарям та іншим особам отримувати інформацію з конфіденційних даних без доступу до самих даних”. У Google зазначили, що цього року уряди США та Великої Британії проводять конкурс на розробку рішень PET щодо фінансових злочинів і надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

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Раніше Google додав стандарт безпечного входу без пароля до стабільної версії Chrome 108. Зараз ключі доступу працюють у Chrome на настільних та мобільних пристроях під керуванням Windows 11, macOS та Android. Google також дозволяє синхронізувати ключі доступу з Android на інших пристроях через власний менеджер паролів компанії або сторонній, котрий підтримує функцію: відомо про підтримку ключів доступу 1Password та Dashlane.

Джерело: Engadget