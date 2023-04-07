Google Pay помилково «подарував» деяким користувачам від $10 до $1000 – тих, хто встиг їх витратити, не переслідуватимуть

Ще одна вагома причина користуватися Google Pay: деякі користувачі повідомляють, що Google випадково перевів на їхні рахунки гроші – від $10 до $1000. Кошти були перераховані через збій у внутрішній програмі винагороди Google.

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Численні скриншоти демонструють, що користувачі отримали різні суми за те, що у повідомленні називається «пробна перевірка досвіду Google Pay Remittance (dogfooding the Google Pay Remittance experience)». Dogfooding – технічний термін для «внутрішнього бета-тестування попереднього випуску програмного забезпечення». Подібне повідомлення могло бути надіслано лише співробітникам Google та/або деяким партнерам з тестування. Однак у цьому випадку звичайні користувачі отримали кілька таких повідомлень, з відповідною кількістю виплат.

Здивовані таким «подарунком» користувачі невдовзі отримали електронний лист від команди Google Pay з докладним описом «помилки, яка призвела до ненавмисного зарахування готівки на ваш рахунок». Повідомлення починається так: «Ви отримали цей електронний лист, тому що на ваш рахунок Google Pay був ненавмисно зарахований грошовий кредит. З того часу проблему було вирішено, і, по можливості, кредит було скасовано».

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Радуючи тих, хто вже витратив або переказав гроші, Google додає: «Якщо ми не змогли скасувати кредит – гроші ваші. Жодних подальших дій не потрібно». Можна сказати, що компанія вчинила шляхетно, коли не влаштувала переслідування окремих користувачів через власну помилку.

Джерело: Ars Technica