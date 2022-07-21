Google Pay стає Google Гаманцем в Україні — застосунок вже можна завантажити [Що у ньому нового?]

На початку тижня Google почала розгортання оновлення для свого платіжного застосунку в Україні й ще 38 країнах світу: застосунок, який ми всі раніше знали як Google Pay, тепер називається Google Wallet, а українською — Google Гаманець. 20 липня Google Гаманець з’явився в українському Play Store.

З Google Pay в Google Гаманець

Нагадаємо, Google анонсувала ребрендинг Google Pay в Google Wallet на травневій конференції I/O. І ось трохи більше ніж через два місяці Google Гаманець дістався України. Окрім редизайну, оновлення має кілька функціональних поліпшень, які випливають із нової (старої) назви сервісу.

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Google Гаманець стандартизує спосіб збереження та доступу до основних цифрових елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності. Все це тепер можна зберігати в одному застосунку.

Основні функціональні можливості Google Гаманця

Швидкий доступ до потрібних карток — через швидкі налаштування телефона, додаток Гаманець на головному екрані й сервіс Google Асистент.

Зберігання карток і квитків на телефоні — проїзд на громадському транспорті, відвідування концертів та накопичення балів лояльності в улюблених магазинах.

Важливі сповіщення в потрібний час — серед іншого, функція здатна нагадувати про авіарейси та зберігати посадкові талони.

Відстеження покупок — можливість переглядати відомості про трансакції, зокрема про місця, де їх було здійснено, на основі даних із Карт Google.

Повна інтеграція з іншими продуктами Google — завдяки синхронізації Гаманця, Календаря і Асистента можна своєчасно отримувати сповіщення про будь-які зміни у рейса та запланованих подіях.

Можливість переглядати баланси балів і бонуси програми лояльності на Картах, у Покупках та інших сервісах, щоб заощаджувати під час шопінгу.

Можливість імпорту з Gmail карток, проїзних документів, карток постійного покупця тощо.

Конфіденційність і безпека є наріжним каменем Google Гаманця, і користувачі можуть просто налаштувати усі параметри конфіденційності. Особисті документи не будуть передаватись без дозволу навіть у Google, а на випадок якщо телефон буде загублено або викрадено, передбачена можливість знайти, заблокувати або стерти з нього дані за допомогою функції «Знайти пристрій».

Доступність

Застосунок Google Гаманець доступний для всіх телефонів Android і пристроїв із Wear OS (Lollipop 5.0 та пізніших версій) — протягом наступних двох днів він стане доступний для всіх користувачів. Користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями побачать, що їхній додаток Google Pay автоматично оновився до Google Гаманця, а тим, хто вимкнув автоматичні оновлення, треба буде вручну оновити додаток з Google Play. Охочі вже можуть вручну завантажити його в магазині Google Play.