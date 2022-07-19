Новий платіжний додаток Google Wallet вже почав поширюватися на смартфони користувачів

Додаток Google Wallet, який має замінити Google Pay у багатьох країнах, почав з’являтися на смартфонах користувачів. За словами представника Google Чайті Сена, компанія «почала розгортання Wallet для користувачів Android у 39 країнах», і він буде доступний «для всіх користувачів протягом наступних кількох днів». Зокрема, його планується запустити в Україні.

Google анонсувала Wallet на нещодавньому заході I/O 2022. Google Wallet позиціюється як додаток для керування всіма цифровими картами користувачів – не тільки платіжними, але й ID-картами, даними про статус вакцинації, квитками, ключами доступу та ін.

У більшості країн Wallet замінить поточний додаток Google Pay. Однак Google заявила, що користувачі в США та Сінгапурі одночасно використовуватимуть як Google Pay, так і Wallet. У цих країнах Pay буде використовуватися як спосіб надсилання грошей друзям.

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Google мала кілька різних ітерацій Wallet. У 2011 році це був додаток для NFC-платежів. Згодом до нього були додані інші платіжні функції. У 2018 році Google об’єднала його з Android Pay, в результаті чого з’явився теперішній додаток Google Pay. Тепер — принаймні у більшості країн — ця програма починає знову перетворюватися на Wallet.

Джерело: The Verge