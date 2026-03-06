Google Play Store позначатиме застосунки, які надто швидко "садять" батарею

Google Play Store / Depositphotos

Google почала позначати в магазині Google Play Store застосунки, які надто швидко розряджають акумулятор смартфона. Компанія поступово додає спеціальні попередження, щоб користувачі бачили потенційні проблеми ще до встановлення. Раніше компанія обіцяла запровадити таку можливість з 1 березня, і тепер процес розгортання вже стартував.





На сторінках деяких застосунків з’являється спеціальний банер із попередженням:

“Цей застосунок може використовувати більше заряду батареї, ніж очікується, через високу фонову активність”.

Якщо користувачі поки не бачать таких повідомлень — це нормально. У Google пояснили, що функція розгортатиметься поступово протягом найближчих тижнів і спершу з’явиться лише у тих застосунках, які вже потрапили під критерії перевірки.





Попередження — не єдина міра, яку компанія застосовує до “ненажерливих” програм. Такі застосунки можуть втратити видимість у сервісах рекомендацій Play Store. Отже, їх стане складніше знайти через пошук або тематичні добірки.

Ключовим фактором у визначенні проблемних застосунків стала функція Android під назвою Partial wake lock. Вона дозволяє застосунку підтримувати роботу процесора навіть тоді, коли екран смартфона вимкнений.

У деяких випадках це необхідно. Наприклад, коли програма відтворює музику, записує звук, відстежує геолокацію або виконує інші фонові завдання. Але, за даними Google, багато розробників використовують цей механізм без потреби, що призводить до зайвого споживання енергії.

Компанія вважає, що подібні випадки шкодять не лише користувачам, а й репутації платформи. Якщо смартфон швидко розряджається, власник може подумати, що проблема в самому пристрої або його акумуляторі, а не в конкретному застосунку.

Для розробників Google вже підготувала детальну технічну документацію з поясненнями, як правильно працювати з енергоспоживанням у Android і уникати надмірного використання фонового процесора.

Користувачам же варто звертати увагу на нові попередження у Play Store. Якщо застосунок отримав таку позначку, це сигнал, що він може швидше розряджати батарею смартфона.





