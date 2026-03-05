Google відмовилася від 30% комісії Play Store і відкрила Android для сторонніх магазинів застосунків

Depositphotos

Google оголосила про масштабні зміни в роботі магазину застосунків Google Play Store. Компанія відмовляється від стандартної комісії 30% з транзакцій і водночас спрощує роботу сторонніх магазинів застосунків та альтернативних платіжних систем на Android.





Частину цих змін Google запропонувала ще під час мирової угоди з Epic Games у листопаді 2025 року. Тепер компанія вирішила не чекати остаточного рішення суду і публічно оголосила про реформу Play Store та правил екосистеми Android.

Зниження комісії

Найпомітніша зміна стосується того, як Google стягуватиме комісію з розробників. Замість традиційних 30% з покупок усередині застосунків через Play Store компанія знижує свою частку до 20%.

У деяких випадках комісія стане ще нижчою — 15%. Такий тариф отримають нові встановлення застосунків від розробників, які приєднаються до нової програми App Experience або оновленої програми Google Play Games Level Up. Зміни торкнуться і підписок. У цьому сегменті комісія Google зменшиться до 10%.





Для власної платіжної системи компанія вводить окрему модель. Розробники у Великій Британії, США та країнах Європейської економічної зони платитимуть 5% комісії, а в інших регіонах застосовуватиметься “ринкова ставка”, яка залежатиме від конкретної країни.

Альтернативні платежі

Google також дозволить розробникам пропонувати альтернативні платіжні системи паралельно зі своєю. Крім того, застосунки зможуть направляти користувачів на власні сайти для оплати.

За описом компанії, ця модель виглядає навіть більш гнучкою, ніж правила, на які погодилася Apple у 2025 році для Apple App Store. У випадку iOS розробники можуть лише додавати посилання на зовнішні способи оплати.

Саме можливість альтернативних платежів стала однією з причин, чому популярна гра Fortnite повернулася до App Store у США у травні 2025 року. У грудні того ж року Epic знову додала гру і до Play Store у США. Після нинішніх змін генеральний директор Epic Тім Свіні заявив, що Fortnite незабаром з’явиться в магазині Google по всьому світу.

Fortnite will return to Google Play Store worldwide soon. Epic Games Store continues supporting Android worldwide alongside Windows and Mac, and installation on Android will become much easier later in 2026. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 4, 2026

Сторонні магазини застосунків

Google також створює програму Registered App Stores для сторонніх магазинів застосунків. Вони зможуть подати заявку і довести, що відповідають певним вимогам щодо якості та безпеки.

Після схвалення такі магазини отримають спрощений механізм встановлення на Android. Участь у програмі буде добровільною, а користувачі зможуть і надалі встановлювати сторонні магазини вручну. Водночас Google прямо зазначає, що у 2026 році може ускладнити процес стороннього завантаження застосунків. Це може підштовхнути розробників до участі в новій програмі.

Коли запрацюють зміни

Нова структура комісій почне впроваджуватися поступово:

країни ЄЕЗ, Велика Британія та США — до 30 червня

Австралія — до 30 вересня

Південна Корея та Японія — до 31 грудня

весь світ — до 30 вересня 2027 року

Програми App Experience і Google Play Games Level Up стартують у ЄЕЗ, США, Великій Британії та Австралії 30 вересня, а пізніше з’являться й у інших регіонах.





Програму Registered App Stores Google планує запустити до кінця року разом з новою версією Android 17.

Джерело: Engadget