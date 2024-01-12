Google змінює політику Play Store — щоб додати більше ігор на реальні гроші (із комісією за обслуговування)

Нові правила спочатку поширюватимуться лише на Індію, Мексику та Бразилію.

Google дозволила розміщувати ігри, які працюють з реальними грошима у Play Store ще у 2021 році, але лише у випадку, якщо вони підпадали під типи, що регулюються урядами. Нині компанія оголосила, що змінює правила свого магазину програм, аби дозволити публікувати ігри, що «‎не охоплені нинішньою системою ліцензування».

Три роки тому Google ініціювала пілотні програми, щоб визначити як підтримати операторів, що пропонують ігри на гроші. В Індії, до прикладу, це включало програми, що пропонували карткові ігри Rummy та Daily Fantasy Sports.

Компанія запровадить нову політику в Індії, Мексиці та Бразилії, починаючи з 30 червня. Після цього оператори, які беруть участь у її пілотних програмах, зможуть випускати свої поточні застосунки — та інші типи програм для ігор на реальні гроші — як і будь-який інший розробник.

Google каже, що в майбутньому планує розширити доступність додатків RMG в інших регіонах, але уточнила, що вікові обмеження для доступу до цих ігор залишаться в силі. Крім того, від розробників все ще вимагатимуть геозонувати свої продукти, щоб вони були доступні лише там, де це дозволено.

Google також заявила, що «розроблятиме власну модель комісії за обслуговування для RMG, щоб відображати цінність Google Play і допомагати підтримувати екосистеми Android і Play». Раніше ці програми RMG мали бути безплатними для встановлення та не могли використовувати Google Play Billing.

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