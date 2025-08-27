Google прокачала фото в Gemini: зміна стилю та інтер'єру, поєднання кадрів, збереження рис обличчя

Google DeepMind представила нову ШІ-модель для створення й редагування фото прямо в застосунку Gemini. Вона вже пройшла тестування і отримала високі оцінки. Тепер ця модель доступна всім, хто користується застосунком.

Можливість редагувати фото в Gemini з’явилася на початку року. Відтоді команда постійно вдосконалювала інструмент. Головна мета — зберегти схожість людини чи тварини між різними версіями фото. Адже навіть дрібна зміна може зробити обличчя “трохи не таким” і воно виглядатиме дивно. Тому тепер Gemini краще утримує оригінальні риси. Можна приміряти зачіску 60-х чи одягнути собаку в пачку, але він залишиться впізнаваним.

Як це працює

Щоб скористатися новими можливостями, достатньо завантажити фото й описати, що необхідно змінити. Можна об’єднати кілька фото, щоб зробити знімок із домашнім улюбленцем. Можна замінити фон у кімнаті, щоб побачити нові шпалери. Або навіть можна уявити себе будь-де — від Парижа до пляжу. При цьому Gemini зберігає справжній вигляд людини на фото. А після цього можна навіть завантажити готове фото назад у застосунок і зробити з нього веселе відео.

Нова модель дозволяє:

Змінювати одяг чи місце. Завантажте фото, і Gemini збереже ваш вигляд. Ви зможете побачити себе в новому стилі, у професійному костюмі чи навіть в образі іншої епохи.

Поєднувати кілька фото. Наприклад, об’єднайте своє фото та фото собаки, щоб ви обидва опинилися на баскетбольному майданчику.

Редагувати поетапно. Можна поступово змінювати одну картинку: спершу пофарбувати стіни, потім додати меблі чи полицю. Інші деталі при цьому залишаться незмінними.

Змішувати стилі. Візьміть візерунок із квітки й застосуйте його до сукні. Або зробіть гумові чоботи з текстурою пелюсток.

Нову можливість у Gemini можна спробувати вже зараз. Усі створені чи відредаговані зображення отримують водяний знак. Він буває і видимий, і прихований (цифровий SynthID). Це робиться для того, щоб завжди було зрозуміло, що фото згенероване штучним інтелектом.