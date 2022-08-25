Google розробила нейромережевий алгоритм, який здатен суттєво покращувати якість нічних знімків

Google Research презентували технологію зменшення шуму на зображенні, яка може суттєво покращити якість фотографії в умовах слабкого освітлення.

Інструмент під назвою RawNeRF (Raw Neural Radiance Fields) розроблений на базі штучного інтелекту. Він здатний реконструювати темну сцену з усуненням шумів, значно перевершуючи аналоги. Та найбільш дивовижним є те, технологія прибирає шуми з мінімальною втратою якості та набагато меншою кількістю видимих дефектів зображення, що виникають при стисненні знімка. Секрет нової технології в тому, що штучний інтелект навчається на необроблених даних зображення, а не на JPEG з постобробкою.

На відео, опублікованому членом команди Google Research Беном Мілденхоллом, видно, як RawNeRF прибирає шум та покращує знімок, зроблений при мінімальному освітленні.

Та це не всі переваги RawNeRF. Технологія здатна комбінувати зображення, зроблені з різних точок огляду камери, щоб реконструювати сцену та подивитися на неї під різними кутами.

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Сцени реконструюються в лінійному колірному просторі HDR, який може опрацьовувати такі деталі, як зміна експозиції, використання показу тонів і зміна фокуса.

Технологія багато в чому є революційною і може принести Google чимало прибутку. Будь-яка камера, навіть найсучасніша, не може позбутися усіх шумів під час знімання в умовах поганого освітлення. Новий інструмент повністю змінює “правила гри”, дозволяючи фотографам “бачити навіть в темряві”.

Раніше повідомлялося, що Google створив Transframer – генеративну нейромережу, яка здатна генерувати короткі відео за єдиним зображенням

Джерело: TechSpot