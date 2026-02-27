Google тестує зміни у результатах пошуку, щоб надати більше видимості сервісам конкурентів

Depositphotos

Google, підрозділ Alphabet, збирається незабаром розпочати тестування змін у своїх результатах пошуку, повідомляють Reuters. Це робиться, щоб уникнути штрафу Європейського Союзу за надання переваги власним сервісам у пошуку за запитами, пов’язаними з готелями, рейсами та ресторанами.





Найпопулярніша в світі інтернет-пошукова система розробила кілька пропозицій, щоб заспокоїти конкурентів і регуляторів ЄС після того, як у березні минулого року її звинуватили в порушенні закону про цифрові ринки (Digital Markets Act). Компанія ще не впровадила жодну з цих пропозицій після того, як конкуренти поскаржилися, що заходи були недостатніми. Питання полягає у протиставленні Google вертикальним пошуковим сервісам (vertical search services, VSS), пов’язаним із такими секторами, як готелі, авіалінії та ресторани, або компаніям у цих секторах.

“Процедури в рамках Digital Markets Act нададуть Google рекомендації, щоб сторонні онлайн-пошукові системи та ШІ-провайдери мали такий самий доступ до даних пошуку та Android, як власні сервіси Google”, — було заявлено у прес-релізі Єврокомісії про початок процедур щодо забезпечення відповідності DMA.

Тож, незабаром очікуються зміни у видачі: тепер показуватимуться як VSS, так і результати Google, причому вертикальні пошукові системи з найвищим рейтингом відображатимуться за замовчуванням. Готелі, авіалінії, ресторани та транспортні служби з даними в реальному часі (“real-time data feeds”) будуть розміщені або нижче, або вище списку вертикальних пошукових систем. Зміни найближчим часом будуть впроваджені по всій Європі, спочатку сфокусувавшись на пошуку житла, але пізніше їх розширять на рейси та інші сервіси, додало джерело Reuters, не надавши подальших подробиць. Європейська комісія відмовилась коментувати ситуацію, Google пообіцяв запровадити зміни.

“Ми створимо можливість для кожного VSS показувати власний блок у Пошуку. Блок VSS буде заповнюватися результатами з цього VSS-інвентарю. Цей блок матиме той самий формат і інформацію для третіх VSS, як і для Google”, — йшлося у документі Google.

Пропоновані зміни можуть допомогти заспокоїти Європейську комісію, яка є органом захисту конкуренції в ЄС. Штрафи за порушення Digital Markets Act можуть досягати 10 % від глобального річного доходу компанії. З 2017 року Google накопичив штрафів на суму 9,71 мільйона євро (приблизно $11,5 млрд) за різні антиконкурентні порушення в Європі. Посилена боротьба ЄС з великими технологічними компаніями за витіснення конкурентів також загострила напруження з США, викликавши загрози тарифів та обмеження віз проти колишнього високопосадовця Єврокомісії, який очолював роботу над нормативними актами для цифрових сервісів.





“Android за своєю суттю відкритий, і ми вже надаємо конкурентам доступ до даних Пошуку відповідно до DMA”, — сказала у заяві Клер Келлі, старша юрисконсультка Google з питань конкуренції.

У підсумку, ситуація навколо Google стає одним із перших серйозних тестів практичного застосування Digital Markets Act. Якщо запропоновані зміни не переконають регулятора, компанія може зіткнутися не лише з багатомільярдним штрафом, а й із зобов’язанням структурно змінити принципи ранжування комерційного контенту в ЄС. Це створює прецедент для всієї індустрії: великі технологічні платформи фактично змушені перебудовувати свої алгоритмічні моделі під нові антимонопольні стандарти Європейського Союзу.

Джерело: Reuters