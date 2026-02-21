Google закриває застосунок "Погода" на Android: прогноз тепер відкривається через Пошук із ШІ

Інтерфейс "Погода" в Android

Google поступово відмовляється від окремого погодного інтерфейсу на Android, який користувачі роками сприймали як фактичний застосунок “Погода”. Тепер замість повноекранного відображення інформацію про погоду система перенаправляє на сторінку результатів пошуку Google за запитом “погода”. Перші натяки на ці зміни з’явились кілька місяців тому, а тепер процес виходить на фінішну пряму.





Раніше інтерфейс “Погода” відкривався з ярлика на головному екрані — іконка із сонцем і хмарою під логотипом G. Після натискання користувач потрапляв у повноекранний режим із рядком пошуку для перемикання між збереженими містами. Угорі з’являвся фірмовий фон з персонажем Froggy, поточною температурою, денним максимумом і мінімумом, погодними умовами та показником “відчувається як”.

Нижче розташовувалися карусель погодинного прогнозу та 10-денний прогноз із можливістю перегляду деталей. Блок “Поточні умови” містив картки з даними про вітер, вологість, UV-індекс, атмосферний тиск і час сходу та заходу сонця. У деталях години відображалися графіки опадів, вітру та вологості.

Тепер ярлик веде безпосередньо до Google Search. Оновлена сторінка отримала перероблений блок Froggy, який одночасно показує поточні умови та погодинний прогноз. Поруч розмістилася карусель 10-денного прогнозу з можливістю розгортання, а також випадаючі розділи для опадів, вітру, вологості та якості повітря (цей пункт з’явився вперше). Компанія також інтегрувала AI Overviews — система за допомогою штучного інтелекту формує короткий підсумок поточних погодних умов.





Користувачі, які отримали сповіщення “The weather page has moved” (“Сторінку погоди перенесено”), більше не бачать кнопки “View all details” (“Переглянути всі деталі”), що відкривала старий повноекранний інтерфейс. Прокручування вниз на новій сторінці показує звичайні вебрезультати пошуку.

За останні дні дедалі більше пристроїв переходять на новий формат, і доступ до попереднього інтерфейсу зникає. Водночас розгортання ще не завершилося повністю. Схоже, у користувачів немає можливості залишити звичну попередню версію “Погоди”. Імовірно, Google вирішила не підтримувати два окремі формати погодного досвіду й обрала Search як єдину точку доступу.

Джерело: 9to5google