Google відклала “страту” розширень Chrome MV2 після критики та скарг розробників

Google більше не планує вимикати старий стандарт розширень браузера Chrome починаючи з січня, оголосив Сімеон Вінсент, developer advocate розширень Chrome у компанії. Нині компанія знаходиться у процесі переходу від стандарту розширень Manifest V2 (MV2) до Manifest V3 (MV3), що має покращити безпеку та продуктивність браузера. Критики переходу стверджують, що MV3 ускладнить роботу розширень для блокування реклами.

Метод MV3 замінює API, що використовується розширеннями блокування реклами, котрий називається веб-запитом, на інший, який називається декларативним мережним запитом. Останній дає менше можливостей розширенням, що блокують рекламу, у спробі мінімізувати ризики безпеки, але критики стверджують, що метод обмежує дії, котрі законні розширення можуть зробити для захисту конфіденційності користувачів.

На кінець вересня Google планувала експерименти з відключенням MV2 в каналах Chrome Canary, Dev і Beta. Починаючи з січня 2023 року планувалося розширити сферу застосування нового методу, увімкнувши його у стабільних версіях браузера у червні 2023 року. Повністю припинити використання розширень MV2 планували у січні 2024 року. Але з 9 грудня подальше впровадження відкладається, а терміни наступних дій будуть переглянуті. У своєму посту Вінсент каже, що терміни було перенесено, щоб врахувати відгуки розробників:

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«Ми почули ваші відгуки про загальні проблеми, пов’язані з міграцією, зокрема про нездатність service worker використовувати можливості DOM та поточне жорстке обмеження часу життя розширеного service worker», — пише він. «Ми пом’якшуємо перше за допомогою Offscreen Documents API (доданого в Chrome 109) і активно шукаємо вирішення другої проблеми».

Розробники розширення Ghostery, орієнтованого на конфіденційність, виступили проти переходу на MV3, проте технологія має підтримку з боку Adblock Plus. Блокування реклами – делікатна тема для Google, враховуючи, що реклама, як і раніше, забезпечує більшу частину доходу компанії. І варто врахувати, що зміни вносяться у рушій Chromium, а не тільки в Chrome – вони здатні вплинути на розвиток сторонніх браузерів: Edge, Vivaldi та Opera та інших.

Попри затримку, Google не має наміру повністю відмовлятися від переходу на MV3. Симеон Вінсент каже, що Google оголосить про «оновлений план і графік поетапної відмови» у березні 2023 року.

Джерело: The Verge