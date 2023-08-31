Google видаляє «піратські» URL-адреси з приватних колекцій посилань користувачів

Google обробила понад сім мільярдів запитів на видалення посилань, що порушують авторські права, у своїй пошуковій системі. Більшість посилань видаляються з пошукового індексу Google, як того вимагає Закон про авторське право. Однак Google, схоже, пішла ще далі, використовуючи видалення посилань для «модерації» приватних колекцій посилань, збережених користувачами.

TorrentFreak повідомляє, що вони натрапили на інформацію про те, що сповіщення DMCA, отримані пошуковою системою, безпосередньо впливають на приватно збережені посилання людей. Едді Розенмааллен поділився електронним листом від Google, у якому повідомлялося, що посилання було видалено з його колекції Google Saved, оскільки воно порушує політику Google.

Причиною видалення є downstream impact (вплив на низхідну течію), оскільки відповідну URL-адресу «заблоковано Пошуком Google». У результаті: «Цей збережений елемент в одній із ваших колекцій порушує політику Google. Матеріал буде модерований…»

Подальше дослідження вивело на сервіс Google Saved, що дає змогу зберігати й організовувати посилання, аналогічно до Pinterest. Політика пошукового вмісту Google також поширюється на ці збережені посилання. У результаті URL-адреси, що видаляються для пошукової системи Google, також зникають зі збережених колекцій. Це стосується як публічних, так і приватних колекцій.