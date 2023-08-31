Google закрила Pixel Pass через 22 місяці — за 2 місяці до роздачі смартфонів передплатникам

Google закрила Pixel Pass. Підписка передбачала послугу «все в одному»: користувачі вносили щомісячну плату, отримували в користування смартфон Pixel і доступ до багатьох сервісів Google, як-от YouTube Premium, YouTube Music, Play Pass, Google One тощо. Коли сервіс запускали у 2021-му, передбачалося, що кожні два роки користувач отримуватиме новий смартфон Pixel, проте підписка протрималася лише 22 місяці, не дотягнувши до першої роздачі смартфонів 2 місяці.

Pixel Pass представили разом із випуском Pixel 6 і коштував 45 доларів на місяць (за Pixel 6 Pro треба було платити 55 доларів), передає ArsTechnica. За словами Google, вона давала змогу зекономити до 294 доларів протягом двох років, порівнюючи з тим, щоб купувати все окремо.

То що там з новим смартфоном?

На сторінці підтримки Pixel Pass висить повідомлення, що з 29 серпня 2023 року Pixel Pass більше не пропонується новим користувачам або для поновлення Pixel.

У розділі запитань і відповідей є запитання про новий смартфон після 24 місяців. У відповіді повідомляється:

Чи можна оновити пристрій Pixel через 24 місяці? Так, ви все ще можете оновити свій пристрій Pixel після закінчення 24 місяців, просто ви не зможете продовжити підписку на Pixel Pass. Ви можете придбати або профінансувати наступний пристрій Pixel безпосередньо в Google Store або Google Fi Wireless, а також у вас є можливість обміняти свій поточний пристрій Pixel на наступний. Поточні передплатники Pixel Pass отримали $100 на наступну покупку Pixel терміном на 2 роки, які також можуть бути використані разом з доступними акціями. Якщо ви зацікавлені в індивідуальній підписці на сервіси Google, ви можете придбати Google One, Google Play Pass та YouTube Premium безпосередньо на їхніх веб-сайтах.

По суті мова не йде, що користувачі отримають новий пристрій, бо Pixel Pass далі не функціонуватиме й не буде можливості його виплачувати. Сервіс закривається, але ті, хто ще не оплатив 2 роки, можуть це зробити іншими шляхами. Наступний пристрій Pixel можна профінансувати або обміняти безпосередньо в Google Store. Плюс, Google підкинула користувачам 100 доларів за лояльність. Щодо сервісів, які входили в Pixel Pass — їх треба буде продовжувати й оплачувати окремо.