YouTube стає генератором ШІ-відео — Google впроваджує модель Veo 3 в Shorts

YouTube готує невеличку революцію у сфері створення відео — цього разу не лише руками творців, а й мозками ШІ. Google інтегрує свою нову модель Veo 3 безпосередньо у YouTube Shorts, дозволяючи створювати цілі відео… просто текстовою підказкою.

ШІ-сцени для Shorts

Почалося все торік, коли Google запустив функцію Dream Screen — своєрідний цифровий «хромакей» на стероїдах. Вона дозволяє замінювати фон у відео на згенеровану картинку або навіть відеоряд. Але тепер усе серйозніше: в Shorts додадуть повноцінну генерацію відео за допомогою моделі Veo 3. Введіть текст — отримаєте мініфільм з візуальним рядом, звуковими ефектами та голосами персонажів. І все це без зйомок, акторів, мікрофонів та годин роботи монтажерів.

Про ці новації розповів генеральний директор YouTube Ніл Мохан під час виступу на фестивалі Cannes Lions. Новинку обіцяють запустити вже цього літа — тож час почати готувати підказки у стилі «песик у скафандрі на Місяці читає вірші».

Для довідки: все, що зараз вміє Dream Screen, базується ще на старішій моделі Veo 2. А Veo 3 вже значно потужніша. Вона генерує не лише відеоряд, а й звуки, музику, голоси. Така собі кіностудія у твоєму кишеньковому ШІ.

За словами Мохана, Shorts зараз щодня збирають у середньому 200 млрд переглядів. Враховуючи, що населення планети — трохи більше 8 мільярдів, цифра трохи вражає. Або тривожить.

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Плани на майбутнє

Він також поділився прогнозом на наступні 20 років — творці контенту перевинайдуть формати, поєднають жанри, стануть обличчями брендів, бізнесменами і, звісно, носіями візіонерського натхнення. А спільноти фанатів продовжать дивувати своїм впливом.

І в цьому всьому, за його словами, ШІ буде тим самим каталізатором, який розширює межі творчості — або хоча б скорочує витрати на продакшн.

З одного боку, це виглядає дуже цікаво. Тепер будь-хто може створити повноцінне відео за кілька секунд. З іншого — як відрізнити «справжнє» відео від генеративного фільму з фейковим сміхом і синтетичними голосами? Якщо створення відео займатиме секунди замість годин роботи, чи не наводнить YouTube низькосортними роликами, в яких потонуть справжні оригінальні відео?

Але поки ми про це розмірковуємо, Shorts продовжує нарощувати оберти, а Google — вкладає дедалі більше ШІ у творчість. Сьогодення виглядає саме так: ШІ генерує контент — люди споживають.

Джерело: gsmarena