Google виправила безліч багів Pixel у Android 16 QPR3 Beta 2

Вийшла Android 16 QPR3 Beta 2: повний список виправлень і підтримувані Pixel

Google оголосила про вихід Android 16 QPR3 Beta 2. Оновлення для Android 16 зосереджується на стабільності, продуктивності й зручності використання. Компанія заявляє, що новий квартальний реліз виправляє ряд помилок та збоїв, виявлених після виходу попереднього оновлення.

Так, Android 16 QPR3 Beta 2 усуває збої системи, графічні артефакти в шторці сповіщень і меню програм, а також помилки, через які смартфони ігнорували ліміти заряджання або надмірно розряджалися. Окрему увагу Google приділила зв’язку. Оновлення виправляє баг із повільним з’єднанням Wi-Fi та проблему пропущених дзвінків.

Серед ключових змін Android 16 QPR3 Beta 2:

усунуто помилку, через яку список програм зависав під час прокручування;

Android Auto некоректно фіксував надмірний екранний час, що негативно впливало на автономність;

виправлено графічні збої та падіння продуктивності під час роботи зі шторкою сповіщень у повноекранному режимі або PiP;

оптимізовано фонові процеси, що вирішило проблему нічного розряду батареї;

виправлено помилку, через яку пристрої заряджалися до 100% замість установленого ліміту;

усунуто баг із повільною швидкістю Wi-Fi;

виправлено збій під час відкриття налаштувань радіомодуля;

усунуто затримку й відсутність зворотного зв’язку при перемиканні звуку на гучномовець під час дзвінків;

вирішено проблему мерехтіння екрана при виході з Always-On Display;

виправлено збої запуску окремих застосунків, зокрема програм Microsoft під керуванням Intune;

покращено роботу бездротового та дротового заряджання;

усунуто системні збої на складаних смартфонах під час згинання з відкритим застосунком.

Разом із виправленнями оновлення активує кілька змін. Зокрема, підтримка Quick Share з функціональністю AirDrop, яка раніше з’явилася на Pixel 10, тепер стала доступною для серії Pixel 9. Також користувачі помітять візуальні зміни на сторінці системних налаштувань.

Версія Android 16 QPR3 Beta 2 поширюється на широкий перелік пристроїв — від Pixel 6 до Pixel 10 Pro Fold, включно з Pixel Tablet, Pixel Fold і Android Emulator. Для серії Pixel 10 OTA-образи недоступні, встановлення можливе лише через оновлення безпосередньо на пристрої. Для Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7 і 7 Pro оновлення має номер збірки CP11.251209.007. Для інших пристроїв — CP11.251209.007.A1. Бета включає патч безпеки за січень 2026 року.

Стабільний реліз Android 16 QPR3 очікується у березні 2026 року. Водночас Google зазначає, що квартальні оновлення зазвичай достатньо стабільні та “придатні для повсякденного використання”.

Джерело: androidauthority, 9to5google