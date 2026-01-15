Новини Софт 15.01.2026 comment views icon

Google виправила безліч багів Pixel у Android 16 QPR3 Beta 2

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Google виправила безліч багів Pixel у Android 16 QPR3 Beta 2
Вийшла Android 16 QPR3 Beta 2: повний список виправлень і підтримувані Pixel

Google оголосила про вихід Android 16 QPR3 Beta 2. Оновлення для Android 16 зосереджується на стабільності, продуктивності й зручності використання. Компанія заявляє, що новий квартальний реліз виправляє ряд помилок та збоїв, виявлених після виходу попереднього оновлення.

Так, Android 16 QPR3 Beta 2 усуває збої системи, графічні артефакти в шторці сповіщень і меню програм, а також помилки, через які смартфони ігнорували ліміти заряджання або надмірно розряджалися. Окрему увагу Google приділила зв’язку. Оновлення виправляє баг із повільним з’єднанням Wi-Fi та проблему пропущених дзвінків.

Серед ключових змін Android 16 QPR3 Beta 2:

  • усунуто помилку, через яку список програм зависав під час прокручування;
  • Android Auto некоректно фіксував надмірний екранний час, що негативно впливало на автономність;
  • виправлено графічні збої та падіння продуктивності під час роботи зі шторкою сповіщень у повноекранному режимі або PiP;
  • оптимізовано фонові процеси, що вирішило проблему нічного розряду батареї;
  • виправлено помилку, через яку пристрої заряджалися до 100% замість установленого ліміту;
  • усунуто баг із повільною швидкістю Wi-Fi;
  • виправлено збій під час відкриття налаштувань радіомодуля;
  • усунуто затримку й відсутність зворотного зв’язку при перемиканні звуку на гучномовець під час дзвінків;
  • вирішено проблему мерехтіння екрана при виході з Always-On Display;
  • виправлено збої запуску окремих застосунків, зокрема програм Microsoft під керуванням Intune;
  • покращено роботу бездротового та дротового заряджання;
  • усунуто системні збої на складаних смартфонах під час згинання з відкритим застосунком.

Разом із виправленнями оновлення активує кілька змін. Зокрема, підтримка Quick Share з функціональністю AirDrop, яка раніше з’явилася на Pixel 10, тепер стала доступною для серії Pixel 9. Також користувачі помітять візуальні зміни на сторінці системних налаштувань.

Версія Android 16 QPR3 Beta 2 поширюється на широкий перелік пристроїв — від Pixel 6 до Pixel 10 Pro Fold, включно з Pixel Tablet, Pixel Fold і Android Emulator. Для серії Pixel 10 OTA-образи недоступні, встановлення можливе лише через оновлення безпосередньо на пристрої. Для Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7 і 7 Pro оновлення має номер збірки CP11.251209.007. Для інших пристроїв — CP11.251209.007.A1. Бета включає патч безпеки за січень 2026 року.

Стабільний реліз Android 16 QPR3 очікується у березні 2026 року. Водночас Google зазначає, що квартальні оновлення зазвичай достатньо стабільні та “придатні для повсякденного використання”.

Джерело: androidauthority, 9to5google

Популярні новини

arrow left
arrow right
Оновлення Android 16 QPR2 пришвидшило смартфони Google Pixel: тести показали +20% до продуктивності
Google дозволила змінити "невдалі" адреси електронної пошти в Gmail
Стартап ветерана Google заявив про створення AGI — першого у світі загального штучного інтелекту людського рівня
Коли варто оновитися: Windows 11 виправляє вильоти “Провідника” та фрізи в іграх
"Живий" переклад одразу в навушники: Google Translate оновили з ШІ Gemini
Концерт скасований через Google AI Overviews: ШІ помилково звинуватив виконавця у злочині
"Провідник" Windows 11 настільки важкий, що Microsoft змусить його працювати в фоні для пришвидшення
Google розгортає запис дзвінків для Pixel 6 і новіших моделей
Apple знову лідер ринку смартфонів: компанія обігнала Samsung у 2025 році
Google зменшив безплатні ліміти на Gemini 3 Pro через "високий попит”
Microsoft тестує “Провідник” Windows 11 з меншим споживанням пам’яті та полегшеним пошуком
Google Pixel 10 отримали Android 16 QPR2: багато покращень інтерфейсу та користувацького досвіду
15 нових функцій iPhone з iOS 26.2
RemoveWindowsAI: цей скрипт вичистить весь ШІ з Windows 11 за секунди
Google представляє Gemini 3: "найрозумніша" та "фактично точна" модель ШІ
Google додала Gemini 3 в Gmail: тепер ШІ читатиме вашу пошту
Меню "Виконати" Windows 11 змінюється вперше за 30 років
Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise: як отримати?
Прогрес наочно: емулятор Apple Macintosh 68K працює на копійчаному чипі інтернету речей
Оновлення Windows 11 відправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64
ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати