Google «є монополістом» у пошуку – суддя США ухвалив рішення в багаторічній антимонопольній справі

Федеральний суд США постановив, що Google незаконно зловживала монополією, впливаючи на всю пошукову індустрію. Рішення винесене за позовом, поданим Міністерством юстиції та кількома штатами 2020 року.

«Google є монополістом, і вона діяла як монополіст, щоб зберегти свою монополію», — написав у рішенні суддя Аміт Мехта з окружного суду США округу Колумбія. «Це порушило розділ 2 Закону Шермана».

У позові стверджувалося, що Google незаконно діяла, щоб зберегти своє домінуюче становище в пошуку за допомогою ряду дій. Наприклад, Google сплачувала таким компаніям, як Apple, Samsung і Mozilla, мільярди доларів на рік за те, що бути стандартною пошуковою системою на їхніх телефонах і браузерах. Міністерство юстиції стверджувало, що Google забезпечує майже 90% вебпошуку і заплативши за те, щоб бути стандартною опцією, не дозволяла конкурентам досягти такого масштабу, який необхідний для конкуренції. Таким чином, вважається, що Google отримує вигоду з погляду доходів і збору даних.

За словами Мехти, Google визнала, що втрата позиції стандартної пошукової системи на різних платформах зашкодить прибутку.

«Наприклад, Google прогнозує, що втрата Safari зі стандартним пошуковиком призведе до значного скорочення запитів і мільярдів доларів втрачених доходів», — йдеться в рішенні.

Під час судового розгляду Google стверджувала, що її значна частка ринку пошуку була пов’язана з кращим продуктом, який оцінили споживачі. Коментуючи рішення судді представник Google Кент Вокер, президент Global affairs, знову наголосив, що компанія пропонує найкращий пошук, і це визнано в рішенні.

«Це рішення визнає, що Google пропонує найкращу пошукову систему, але робить висновок, що нам не можна дозволяти робити її легкодоступною».

Крім того, Міністерство юстиції стверджувало, що Google володіє монополією на рекламні оголошення, які з’являються в результатах пошуку. Міністерство стверджувало, що Google штучно завищувала ціни на рекламу понад те, що вона коштувала б на вільному ринку.

У своєму рішенні Мехта погодився з тим, що «Google використовувала свою монопольну владу, встановлюючи надконкурентні ціни на загальну пошукову текстову рекламу. Така поведінка дозволила Google отримати монопольний прибуток». Однак суддя додав, що Google не має монопольної влади на широкому ринку пошукової реклами.

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Водночас Мехта відмовився накласти санкції на Google за те, що вона не зберегла повідомлення чату співробітників, які могли мати відношення до справи. У рішенні зазначено, що з 2008 року Google стандартно видаляє повідомлення чату між своїми співробітниками через 24 години.

Поки що суддя Аміт Мехта не запровадив щодо Google жодних заходів правового захисту. Суддя може зобов’язати Google змінити спосіб роботи або навіть продати частину свого бізнесу.

Джерело: Engadget